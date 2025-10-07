Personal Finance

What is Gold Rate Today : सोन्यात अभुतपूर्व तेजी, दिवाळीत १.५ लाखांवर पोहोचणार? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Rate Today : सोन्याचा विक्रमी भाव झाला असून २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ₹१,१९,२४९ पर्यंत पोहोचले असून वर्षातील सर्वाधिक दर आहे. चांदीचा भाव ₹१,५७,४०० प्रति किलोच्या उच्चांकावर गेला आहे.या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सोन्याच्या दरात ₹४५,७०० वाढ झाली आहे.
gold and silver rates in India
Today’s gold and silver rates in India – 24K gold crosses new high, silver prices surge per kg.esakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

दिवाळीपूर्वी गुंतवणूकदारांना फायदा: भाकितांनुसार, सोने ₹१.२५ लाखांच्या जवळ आले असून गुंतवणूकदारांना मोठा परतावा मिळत आहे.
5 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेजी: जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव ३,९७० डॉलर्स प्रति औंसपर्यंत पोहोचला आहे.
दीर्घकालीन वाढीचा कल: तज्ञांच्या मते, महागाई आणि जागतिक परिस्थितीमुळे ही वाढ आणखी काळ टिकण्याची शक्यता आहे.

सोने आणि चांदीच्या भावाने या वर्षी सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. सोन्याचा भाव १.२३ लाखावर आणि चांदीने ₹१.५७ लाखांचा नवा उच्चांक गाठला आहे. तज्ञांनी भाकित केले होते की या दिवाळीत सोने ₹१.२५ लाखांपर्यंत पोहोचेल आणि या भाकितांनुसार, ते त्या पातळीच्या अगदी जवळ आले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना फक्त १५ दिवस आधीच एक दिवाळीची अद्भुत भेट मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Gold Investment
gold and silver
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com