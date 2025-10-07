What is Gold Rate Today : सोन्यात अभुतपूर्व तेजी, दिवाळीत १.५ लाखांवर पोहोचणार? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summary दिवाळीपूर्वी गुंतवणूकदारांना फायदा: भाकितांनुसार, सोने ₹१.२५ लाखांच्या जवळ आले असून गुंतवणूकदारांना मोठा परतावा मिळत आहे.5 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेजी: जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव ३,९७० डॉलर्स प्रति औंसपर्यंत पोहोचला आहे.दीर्घकालीन वाढीचा कल: तज्ञांच्या मते, महागाई आणि जागतिक परिस्थितीमुळे ही वाढ आणखी काळ टिकण्याची शक्यता आहे.. सोने आणि चांदीच्या भावाने या वर्षी सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. सोन्याचा भाव १.२३ लाखावर आणि चांदीने ₹१.५७ लाखांचा नवा उच्चांक गाठला आहे. तज्ञांनी भाकित केले होते की या दिवाळीत सोने ₹१.२५ लाखांपर्यंत पोहोचेल आणि या भाकितांनुसार, ते त्या पातळीच्या अगदी जवळ आले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना फक्त १५ दिवस आधीच एक दिवाळीची अद्भुत भेट मिळाली आहे. .एका अहवालानुसार, जर सोन्याच्या भावात ही वाढ अशीच राहिली तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याचा भाव लवकरच ४,५०० डॉलर्स पर्यंत पोहोचू शकतो. भारतात सोन्याचा भाव १.४५ लाखांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. .काय आहे आजचा भाव? इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, मंगळवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव २२९५ रुपयांनी वाढून प्रति १० ग्रॅम १,१९,२४९ रुपये झाला आहे, तर चांदीचा भाव ३२२३ रुपयांनी वाढून प्रति किलो १,४८,८३३ रुपये झाला आहे. दुसरीकडे, ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, सोमवारी दिल्लीत सोन्याचा भाव २,७०० रुपयांनी वाढून १,२३,३०० रुपये प्रति १० ग्रॅमचा नवा उच्चांक गाठला. चांदीच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली. या पांढऱ्या धातूने ७,४०० रुपयांनी वाढ करून १,५७,४०० रुपये प्रति किलोचा नवा उच्चांक गाठला..Gold Rate: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार? भाव 40 टक्क्यांपर्यंत घसरणार; गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा.या वर्षी ५५% पेक्षा जास्त वाढ१ जानेवारी २०२५ रोजी सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ७७,६०० रुपये इतका होता. आतापर्यंत त्यात ४५,७०० रुपयांची वाढ झाली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना ५५% पेक्षा जास्त नफा झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये किमतींमध्ये सर्वात मोठी वाढ नोंदवली गेली. सप्टेंबरमध्ये सोन्याचा भावात ₹२५,३०० वाढ झाली आहे. २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत, या मौल्यवान धातूने गुंतवणूकदारांना सुमारे २७ टक्के परतावा दिला. ३० जून रोजी त्याचा भाव ९७,५८३ वर पोहोचला. .वीस वर्षांत १,६६१ % वाढमागील २० वर्षांत सोन्याच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. २००५ मध्ये सोन्याचा भाव ७,००० होता जो आता २०२५ मध्ये प्रति १० ग्रॅम १,२३,३०० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. म्हणजेच १,६६१ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, सोन्याच्या भाव प्रति औंस ३,९७० डॉलर पर्यंत पोहोचले आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की सोन्याच्या भाव ही वाढ केवळ महागाई किंवा सार्वजनिक खरेदीमुळे नाही तर व्यापक जागतिक घटकांमुळे आहे. सध्याच्या परिस्थितीवरून असे दिसून येते की सोन्याच्या भावाचा हा वाढता कल दीर्घकाळ टिकू शकतो. यामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघांकडूनही रस निर्माण होत आहे..FAQs प्र.१: आज सोन्याचा भाव किती आहे? 👉 आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,१९,२४९ प्रति १० ग्रॅम आहे.प्र.२: चांदीचा आजचा दर किती आहे? 👉 चांदीचा भाव ₹१,४८,८३३ ते ₹१,५७,४०० प्रति किलो दरम्यान आहे.प्र.३: सोन्याच्या दरात एवढी वाढ का झाली आहे? 👉 जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, महागाई आणि गुंतवणुकीची वाढती मागणी हे प्रमुख कारण आहे.प्र.४: सोने १.५ लाखांपर्यंत पोहोचेल का? 👉 तज्ञांच्या मते, सध्याच्या तेजीचा वेग कायम राहिला तर सोने लवकरच ₹१.५ लाखांवर जाऊ शकते.प्र.५: या वर्षी सोन्याने किती परतावा दिला आहे? 👉 सोन्याने ५५% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे, जो अत्यंत मजबूत परफॉर्मन्स मानला जातो.प्र.६: गुंतवणुकीसाठी आत्ताचा काळ योग्य आहे का? 👉 होय, पण दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.