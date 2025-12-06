LIC Insurance : LIC च्या योजनेसमोर FD देखील फेल! महिन्याला भरा फक्त ₹1500 आणि मुलांच्या लग्नासाठी मिळवा तब्बल ₹25 लाख

LIC Amrit Bal Scheme : तुम्ही पालक असाल, तर मुलांच्या भविष्याची चिंता तुम्हाला सर्वाधिक असते. सध्याच्या काळात शिक्षणाची वाढती फी, कॉलेजचे खर्च, करिअर आणि लग्नासारख्या मोठ्या खर्चांसाठी भविष्यात मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. म्हणूनच पालक मुलांच्या भविष्यासाठी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्याचा विचार करतात. वेळेवर योग्य योजना निवडली, तर भविष्यातील खर्चांची चिंता बरीच कमी होऊ शकते..आपली ही चिंता मिटविणारी एक योजना म्हणजे एलआयसी (LIC) ची "एलआयसी अमृत बाल योजना". ही योजना सध्या गुंतवणूकदार आणि पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. या योजनेत माता-पिता महिना फक्त ₹1500 भरून आपल्या मुलांच्या भविष्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करू शकतात. या योजनेद्वारे सुमारे 20 वर्षांच्या कालावधीत तुम्हाला ₹25 लाखांपर्यंत रक्कम मिळू शकते. .एलआयसी अमृत बाल योजना ही एक नॉन-लिंक्ड लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी आहे, जी खास मुलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी बनवली आहे. या योजनेअंतर्गत पालक मुलासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक करू शकतात, ज्यामुळे भविष्यातील त्यांच्या मोठ्या गरजा वेळेवर पूर्ण करता येतात..LIC Amrit Bal Plan चे मुख्य फायदेमहिना केवळ ₹1500 प्रीमियममध्ये भविष्यात ₹25 लाखांपर्यंत रिटर्न मिळण्याची शक्यताकमी प्रीमियम, उच्च रिटर्न आणि सुरक्षा यांचे संतुलनगुंतवणूकदाराच्या आकस्मिक निधनात कुटुंबाला पैसे मिळतातप्रत्येक वर्षाच्या शेवटी अतिरिक्त रक्कमेची शाश्वती आहे. प्रत्येक ₹1,000 विमा रकमेला ₹80 अतिरिक्त लाभ मिळतो.मासिक, तिमाही, सहामाही आणि वार्षिक प्रीमियम भरण्याची सुविधाकिमान बीमा रक्कम ₹2 लाख तर जास्तीत जास्त मर्यादा कोणतीही मर्यादा नाही. LICची विश्वासार्हता आणि सरकारी समर्थनमुलांच्या शिक्षण, करिअर आणि लग्नासाठी उत्तम आर्थिक तयारीया कारणांमुळे या योजनेत लाखो पालकांनी गुंतवणूक केली आहे. .Bank Account Rule : RBI चा मोठा निर्णय! मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही, झिरो बॅलेन्स खात्यावरही मिळणार प्रीमियम बँकिंग सुविधा.या योजनेत गुंतवणूक कशी करावी?LIC अमृत बाल योजनेत गुंतवणूक प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे,पॉलिसी ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे खरेदी करता येते.जवळच्या LIC शाखेत किंवा अधिकृत वेबसाइटवरून सहज अर्ज करता येतो.मुलाचे वय 30 दिवस ते 12 वर्षांदरम्यान असावे.किमान प्रीमियम: ₹1500 प्रतिमाहपॉलिसी कालावधी: 15 ते 25 वर्षे, आवश्यकतेनुसार कालावधी निवडता येतोपेमेंटसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पर्याय उपलब्ध.Income Tax Department : सावधान! तुमच्या या 10 व्यवहारांवर आयकर विभागाची कडक नजर; छोटी चूकही नोटीस आणू शकते!.करामध्ये सवलत आणि बोनसया योजनेतील गुंतवणूकीला आयकर अधिनियमाच्या कलम 80C अंतर्गत सूट दिली आहे. तर पॉलिसी पूर्ण झाल्यावर LIC कडून बोनस आणि लॉयल्टी दाखविल्याबद्दल अधिकचे पैसे मिळतात, ज्यामुळे अंतिम रक्कम वाढते. सोबतच, पॉलिसी कालावधीत गुंतवणूकदाराचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला सर्व पैसे आणि बोनस मिळतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.