LIC Insurance : LIC च्या योजनेसमोर FD देखील फेल! महिन्याला भरा फक्त ₹1500 आणि मुलांच्या लग्नासाठी मिळवा तब्बल ₹25 लाख

LIC Policy : आजच्या काळात LIC अमृत बाल योजना मुलांच्या भविष्यासाठी एक विश्वासार्ह विमा पॉलिसी मानली जाते. यात कमी प्रीमियममध्ये गॅरंटीड रिटर्न, विमा संरक्षण, शक्य होईल तसे प्रीमियम भरण्याची सुविधा आणि ऑनलाइन-ऑफलाइन खरेदीचा पर्याय उपलब्ध आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
LIC Amrit Bal Scheme : तुम्ही पालक असाल, तर मुलांच्या भविष्याची चिंता तुम्हाला सर्वाधिक असते. सध्याच्या काळात शिक्षणाची वाढती फी, कॉलेजचे खर्च, करिअर आणि लग्नासारख्या मोठ्या खर्चांसाठी भविष्यात मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. म्हणूनच पालक मुलांच्या भविष्यासाठी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्याचा विचार करतात. वेळेवर योग्य योजना निवडली, तर भविष्यातील खर्चांची चिंता बरीच कमी होऊ शकते.

