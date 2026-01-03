Personal Finance

LIC Loss : जीवन सुरक्षा देणाऱ्या LIC ची सिगारेट कंपनीत गुंतवणूक; पण बसला ११,००० कोटींचा फटका

Cigarette Excise Duty : तंबाखू आणि सिगारेटसारख्या उत्पादनांवर केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी लावल्यानंतर ITC च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. या घसरणीमुळे ITC मध्ये मोठी गुंतवणूक असलेल्या LIC लाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
ITC Share Fall : केंद्र सरकारने सिगारेटवर उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) लावण्याची घोषणा केली असून, हे नवीन उत्पादन शुल्क 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर आधीच असलेल्या 40 टक्के GST व्यतिरिक्त हे शुल्क आकारले जाईल. सरकारच्या या निर्णयानंतर सिगारेट उत्पादन कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. गॉडफ्रे फिलिप्स आणि ITC लिमिटेड या कंपन्यांचे शेअर्स अवघ्या दोन दिवसांत 20 टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत.

