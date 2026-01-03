LIC Loss : जीवन सुरक्षा देणाऱ्या LIC ची सिगारेट कंपनीत गुंतवणूक; पण बसला ११,००० कोटींचा फटका

ITC Share Fall : केंद्र सरकारने सिगारेटवर उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) लावण्याची घोषणा केली असून, हे नवीन उत्पादन शुल्क 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर आधीच असलेल्या 40 टक्के GST व्यतिरिक्त हे शुल्क आकारले जाईल. सरकारच्या या निर्णयानंतर सिगारेट उत्पादन कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. गॉडफ्रे फिलिप्स आणि ITC लिमिटेड या कंपन्यांचे शेअर्स अवघ्या दोन दिवसांत 20 टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत..गुरुवारी ITC लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये सुमारे 10 टक्क्यांची घसरण झाली होती. त्यानंतर शुक्रवारी, शेअर आणखी 4 टक्क्यांनी घसरून 349 रुपये प्रति शेअर या पातळीवर व्यवहार करत होते. या मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे. ITC लिमिटेडमध्ये भारतीय जीवन विमा महामंडळ म्हणजेच LIC यांचीही या कंपनीत मोठी गुंतवणूक असल्याने, दोन दिवसांत LIC लाही मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे..Gold Rate Today : नवीन वर्षात सोन्याच्या भावात पहिल्यांदा घसरण; चांदीही झाली स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव .LIC चे 11 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान30 सप्टेंबरपर्यंत LIC ची ITC लिमिटेडमध्ये 15.86 टक्के हिस्सेदारी होती. ज्यामुळे LIC ही कंपनीतील दुसरा सर्वात मोठा भागधारक आहे. त्यामुळे, अवघ्या दोन दिवसांत LIC च्या संपत्तीत मोठी घट झाली असून, हे नुकसान सुमारे 11,000 कोटी रुपये इतके आहे.बुधवारी ITC मधील LIC ची गुंतवणूक 80,079.84 कोटी रुपये इतकी होती, जी दोन दिवसांत घटून 69,498.57 कोटी रुपये झाली. म्हणजेच, केवळ दोन दिवसांत 10,581 कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे. LIC ने 2017 पासून ITC मधील आपली हिस्सेदारी 15 ते 16 टक्क्यांच्या दरम्यान कायम ठेवली आहे..ITC चे प्रमुख भागधारक कोण?Tobacco Manufacturers (India) - 17.79 टक्के (सर्वात मोठे भागधारक) LIC - 15.86 टक्केSBI म्युच्युअल फंड – 3.26 टक्केICICI प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड – 2.28 टक्केGQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड – 2.10 टक्केजनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया – 1.73 टक्के.ITC Share Price : तंबाखूवरील करवाढीचा फटका! ITC शेअरला चुना; आता गुंतवणूक करावी का?.या मोठ्या घसरणीमुळे ITC चे मार्केट कॅपिटलायझेशनही घटून 4,55,991 कोटी रुपये झाले आहे. दरम्यान, MK ग्लोबल या ब्रोकरेज संस्थेने म्हटले आहे की, जर हे वाढीव करदर लागू झाले तर ते ITC साठी तोट्याचे ठरू शकते. या नवीन उत्पादन शुल्क दरांमुळे कंपनीच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, आणि विक्रीतही घट येऊ शकते. त्यामुळे ब्रोकरेजने ITC ची रेटिंग ‘Add’ वरून ‘Reduce’ अशी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.