LIC Policy : तुम्ही सिंगल आहात? आता तुमच्यासाठी Single Premium Policy देखील आली...आयुष्यभर विमा आणि सुरक्षित बचत! LIC ची भन्नाट ऑफर

LIC Jeevan Utsav Policy : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने पॉलिसीधारकांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात एकीकडे LIC ने ‘LIC जीवन उत्सव’ हा नवा सिंगल प्रीमियम विमा प्लॅन सुरू केला आहे, तर दुसरीकडे काही कारणांमुळे लॅप्स (बंद पडलेल्या) पॉलिसी पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष मोहीम देखील हाती घेतली आहे..LIC जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लॅनLIC च्या माहितीनुसार, १२ जानेवारीपासून ‘LIC जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम’ हा नवा विमा सुरू केला जाणार आहे. ही योजना नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, वैयक्तिक बचातीसाठी आणि पूर्ण आयुष्यभराचा विमा आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, या योजनेत शेअर बाजाराचा कोणताही धोका नाही आणि आयुष्यभरासाठी विमा संरक्षण मिळतं. ही सिंगल प्रीमियम योजना असल्यामुळे ग्राहकाला फक्त एकदाच प्रीमियम भरावा लागतो..Post Office Scheme : १ लाख गुंतवा अन् ४५ हजार व्याज मिळवा! २०२६ मधील पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणार FD योजना, Money Saving नक्की वाचा.एकदाच प्रीमियम भरा हा प्लॅन त्या लोकांसाठी उपयोगाचा ठरू शकतो ज्यांना वारंवार प्रीमियम भरायला आवडत नाही. एकाच वेळी गुंतवणूक करून दीर्घकालीन बचत आणि विमा संरक्षण हवं असणाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते.त्यासोबतच, नॉन-लिंक्ड असल्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा पॉलिसीच्या लाभांवर परिणाम होणार नाही. मात्र, नॉन-पार्टिसिपेटिंग असल्यामुळे LIC च्या नफ्यात पॉलिसीधारकाला हिस्सा मिळणार नाही. म्हणून ही योजना घेण्यापूर्वी परतावा आणि अटी-शर्ती नीट समजून घेणं आवश्यक आहे..लॅप्स पॉलिसी पुन्हा सुरू करण्याची संधीयासोबतच LIC ने ज्या ग्राहकांच्या पॉलिसी यापूर्वी काही कारणांमुळे लॅप्स (थांबल्या) झाल्या आहेत, त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. LIC ने देशभरात विशेष 'पॉलिसी रिव्हाइव्हल' मोहीम १ जानेवारी ते २ मार्च दरम्यान चालणार आहे.या कालावधीत नॉन-लिंक्ड पॉलिसींवरील उशीर शुल्कावर ३०% पर्यंत सूट किंवा जास्तीत जास्त ५,००० रुपयांपर्यंत पर्यंत सवलत, तर मायक्रो इन्शुरन्स पॉलिसींवरील संपूर्ण उशीर शुल्क माफ केले जाणार आहे. .Gold Rate Today : नवीन वर्षात सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं-चांदी महाग! सर्वसामान्यांना झटका, गुंतवणूकदार खुश; आजचे ताजे भाव पाहा.नियम काय?LIC ने दिलेल्या माहितीनुसार, पॉलिसीधारक पहिला प्रीमियम न भरल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांच्या आत आपली पॉलिसी पुन्हा सुरू करू शकतात. मात्र, वैद्यकीय किंवा आरोग्य तपासणीच्या अटींमध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही..मागच्या वर्षी LIC ने सुरू केलेल्या योजना LIC प्रोटेक्शन प्लसLIC बीमा कवच LIC जन सुरक्षा LIC बीमा लक्ष्मीLIC स्मार्ट पेन्शन प्लॅन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.