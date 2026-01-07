Personal Finance

LIC Policy : तुम्ही सिंगल आहात? आता तुमच्यासाठी Single Premium Policy देखील आली...आयुष्यभर विमा आणि सुरक्षित बचत! LIC ची भन्नाट ऑफर

LIC single premium policy : नवीन वर्षात २०२६ च्या सुरुवातीला LIC ने पॉलिसीधारकांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात LIC ने ‘LIC जीवन उत्सव’ नावाचा नवा सिंगल प्रीमियम विमा प्लॅन सुरू केला आहे.
LIC launches Single Premium Policy offering lifelong insurance and guaranteed savings

Vinod Dengale
LIC Jeevan Utsav Policy : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने पॉलिसीधारकांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात एकीकडे LIC ने ‘LIC जीवन उत्सव’ हा नवा सिंगल प्रीमियम विमा प्लॅन सुरू केला आहे, तर दुसरीकडे काही कारणांमुळे लॅप्स (बंद पडलेल्या) पॉलिसी पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष मोहीम देखील हाती घेतली आहे.

