Light Bill Update: बापरे... ऑगस्टचं वीज बिल वाढणार! महावितरणचा घरगुती ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही झटका; किती वाढणार बिल?

Light Bill Update August: महावितरणच्या घरगुती वीज ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. जुलै महिन्यातील वीज वापरासाठी इंधन शुल्क लागू करण्यात आले असून, त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात ग्राहकांना वाढीव वीज बिलाचा सामना करावा लागू शकतो. वापराच्या स्लॅबनुसार घरगुती ग्राहकांना प्रति युनिट 10 ते 60 पैसे अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत..कोणाला किती पैसे?वीज वापराच्या प्रमाणानुसार इंधन शुल्क वेगवेगळे ठेवण्यात आले आहे.दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहक: 10 पैसे प्रति युनिट100 युनिटपर्यंतचा वापर: 20 पैसे प्रति युनिट101 ते 300 युनिट: 40 पैसे प्रति युनिट301 ते 500 युनिट: 55 पैसे प्रति युनिट500 युनिटपेक्षा जास्त वापर: 60 पैसे प्रति युनिट.8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती .शेतकऱ्यांवर शुल्क सरकारी तिजोरीवर भारकृषी वीज वापरासाठीही इंधन शुल्क लागू करण्यात आले आहे. कृषी ग्राहकांच्या वापरानुसार प्रति युनिट 15 आणि 25 पैसे शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारकडून भरली जाते. त्यामुळे कृषी वीज वापरावर लागू झालेल्या या अतिरिक्त शुल्काचा राज्य सरकारच्या आर्थिक भारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..शुल्क का लावले?यंदाच्या उन्हाळ्यात महाराष्ट्रात विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने महावितरणला काही प्रमाणात महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागली.वीज खरेदीसाठी झालेल्या या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करण्यासाठी इंधन समायोजन शुल्काच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून रक्कम वसूल केली जात असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोन्याच्या भावात मोठा बदल; पाहा तुमच्या शहरातील भाव.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशांनुसार ही वसुली केली जात असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. मागील काही वर्षांपासून ऑगस्ट महिन्यात अशा प्रकारचे इंधन शुल्क आकारले जात असल्याचेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात जास्त वीज वापर झालेल्या ग्राहकांनी ऑगस्ट महिन्याचे वीज बिल नेहमीपेक्षा जास्त येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.