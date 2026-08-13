Personal Finance

Light Bill Update: बापरे... ऑगस्टचं वीज बिल वाढणार! महावितरणचा घरगुती ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही झटका; किती वाढणार बिल?

MSEDCL August Electricity Bill: जुलै महिन्याच्या वीज वापरावर इंधन शुल्क लागू झाल्याने ऑगस्टच्या बिलात वाढ होणार आहे. घरगुती ग्राहकांसह कृषी वीज वापरावरही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे.
MSEDCL Electricity Bill Update

Light Bill Update: August Electricity Bills Set to Rise! MSEDCL Fuel Charge Hits Homes and Farmers

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Light Bill Update August: महावितरणच्या घरगुती वीज ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. जुलै महिन्यातील वीज वापरासाठी इंधन शुल्क लागू करण्यात आले असून, त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात ग्राहकांना वाढीव वीज बिलाचा सामना करावा लागू शकतो. वापराच्या स्लॅबनुसार घरगुती ग्राहकांना प्रति युनिट 10 ते 60 पैसे अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत.

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