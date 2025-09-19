Loan Rate : मोठी बातमी ! कर्जदारांना दिलासा, HDFC सह या बॅंकांनी कमी केले MCLR दर, EMI होणार कमी

SummaryHDFC, BoB, PNB, Indian Overseas Bank आणि BOI यांनी MCLR दर कमी केले, EMI कमी होणार.SBI आणि IDBI बँकांनी मात्र कोणताही बदल केलेला नाही.HDFC बँकेने 6 महिने आणि 1 वर्षासाठी 5 bps ने MCLR दर कपात केली आहे..कर्जदारांना लवकरच थोडा दिलासा मिळू शकतो कारण अनेक प्रमुख बँकांनी त्यांच्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR)मध्ये सुधारणा केली आहे. HDFC बँक, बँक ऑफ बडोदा , पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि बँक ऑफ इंडियाने सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या निवडक कालावधीसाठी MCLR दरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे कर्जदारांचा EMI कमी होऊ शकतो किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होऊ शकतो. दरम्यान, SBI आणि IDBI बँकेने त्यांचे यात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या कर्जदारांना सध्यातरी कोणताही दिलासा मिळणार नाही. .MCLR म्हणजे काय?MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) हा तो दर आहे ज्यावर बँका त्यांच्या ग्राहकांना फ्लोटिंग-रेट कर्जे (जसे की गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि वाहन कर्ज) देतात. जर MCLR कमी केला तर विद्यमान कर्जदारांना त्यांचे EMI कमी झालेले किंवा त्यांच्या कर्जाचा कालावधी कमी झालेले दिसू शकतात. लक्षात ठेवा की नवीन कर्जे आता सामान्यतः EBLR (बाह्य बेंचमार्क लेंडिंग रेट) शी जोडलेली असतात, MCLR शी नाही. तथापि, विद्यमान कर्जदार MCLR वरून EBLR मध्ये बदलू शकतात. .Home Loan: तुमच्या होम लोनचा EMI कमी होणार; 'या' मोठ्या बँकांनी व्याजदर केले कमी, पाहा यादी.एचडीएफसी बँकेच्या कर्जाचे दरएचडीएफसी बँकेचा एक दिवसाचा आणि एक महिन्याचा एमसीएलआर ८.५५% वर कायम आहे, तर ३ महिन्यांचा एमसीएलआर ८.६०% वर आहे. बँकेने त्यांचे ६ महिन्यांचा आणि एक वर्षाचा एमसीएलआर दर ५ बेसिस पॉइंटने कमी केले आहेत, जे ८.७०% वरून ८.६५% पर्यंत आहेत. बँकेने त्यांचे दोन वर्षांचा एमसीएलआर ८.७५% वरून ८.७०% पर्यंत कमी केले आहे, तर तीन वर्षांचा एमसीएलआर ८.७५% वर कायम आहे. .FAQsMCLR म्हणजे काय?👉 MCLR म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, हा तो दर आहे ज्यावर बँका फ्लोटिंग रेट कर्जे देतात. MCLR दर कमी झाल्यास काय परिणाम होतो?👉 कर्जदारांचा EMI कमी होतो किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होतो. नवीन कर्ज कोणत्या दराशी जोडलेले असते?👉 नवीन कर्जे साधारणतः EBLR (External Benchmark Lending Rate) शी जोडलेली असतात. HDFC बँकेने किती कपात केली आहे?👉 HDFC ने 6 महिने व 1 वर्षासाठी MCLR दरात 5 बेसिस पॉइंट्सने कपात केली आहे.( सर्व बँकांनी दर कमी केले आहेत का?👉 नाही, SBI आणि IDBI बँकांनी कोणताही बदल केलेला नाही.( .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.