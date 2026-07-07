Low Cost Loan: लोन पाहिजे? मग PPF खात्यावर मिळवा स्वस्तात कर्ज! किती रक्कम मिळते? व्याजदर किती? जाणून घ्या संपूर्ण नियम

PPF Loan: आर्थिक गरज कोणालाही कधीही निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी अनेकजण पर्सनल लोन घेण्याचा पर्याय निवडतात. मात्र, जर तुमच्याकडे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PPF खाते असेल, तर कमी व्याजदरात कर्ज मिळवण्याचा एक चांगला पर्याय तुमच्यासमोर उपलब्ध आहे. PPF ही केवळ बचतीची योजना नसून, ठराविक अटी पूर्ण केल्यास त्यावर कर्ज घेण्याची सुविधाही दिली जाते. त्यामुळे अचानक उद्भवलेल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते..PPF खात्यावर कर्जाचा नियम PPF खाते उघडल्यानंतर लगेच कर्ज घेता येत नाही. यासाठी सरकारने विशिष्ट कालावधी निश्चित केला आहे. खाते सुरू झाल्यानंतर तिसऱ्या आर्थिक वर्षापासून ते सहाव्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंतच कर्जासाठी अर्ज करता येतो.उदा. जर तुम्ही 2023-24 मध्ये PPF खाते उघडले असेल, तर 2025-26 पासून 2028-29 पर्यंतच्या कालावधीत तुम्हाला कर्जाची सुविधा मिळू शकते..Gold Rate Today: धाडधाड कोसळला सोन्याचा भाव! सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त; आज किती रुपयांना मिळतंय सोनं?.किती रक्कम मिळते?PPF खात्यातील सध्याच्या शिल्लक रकमेच्या आधारे कर्जाची मर्यादा ठरत नाही. अर्ज करण्याच्या तारखेपूर्वी दोन आर्थिक वर्षांपूर्वी खात्यात असलेल्या शिल्लक रकमेच्या जास्तीत जास्त 25 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते. यामुळे काही वेळा अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम मंजूर होण्याची शक्यता असते..व्याजदर PPF कर्जाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यावरील कमी व्याजदर. सध्या या कर्जावर सुमारे 8.10 टक्के व्याज आकारले जाते, जे अनेक पर्सनल लोनच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय, हे कर्ज तुमच्या स्वतःच्या गुंतवणुकीच्या आधारे दिले जात असल्याने त्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आणि कमी कागदपत्रांची असते..कर्जाची परतफेड PPF खात्यावर घेतलेले कर्ज अमर्याद कालावधीसाठी ठेवता येत नाही. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर पुढील महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून 36 महिन्यांच्या आत मूळ रक्कम परत करणे आवश्यक असते. मूळ रक्कम फेडल्यानंतर त्यावरील व्याजाची रक्कम भरणे बंधनकारक असते. जर कर्जाची वेळेत परतफेड झाली नाही, तर अतिरिक्त व्याज आकारले जाऊ शकते..दुसरे कर्जPPF खात्यावर पुन्हा कर्ज घ्यायचे असल्यास, आधी घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड केलेली असणे आवश्यक आहे. जुन्या कर्जाची थकबाकी असल्यास नवीन कर्जाची सुविधा मिळत नाही..SIP Investment: दरमहा 10 हजार रुपये गुंतवले तर 1 कोटी कधी होतील? पाहा सोपं गणित.PPF कर्ज हा कमी व्याजदर, सरकारी हमी आणि सोपी प्रक्रिया यामुळे अडचणीच्या वेळी आर्थिक गरजांसाठी एक सुरक्षित पर्याय मानला जातो. विशेषतः पर्सनल लोन किंवा क्रेडिट कार्डवरील जास्त व्याजदर टाळायचा असेल, तर PPF खात्यावरील कर्जाचा विचार करता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.