LPG Cylinder Update: गॅस सिलेंडर बुकिंगचा नियम बदलला! नियम बदलल्यानंतर दरातही बदल? महाराष्ट्रात LPG सिलेंडर आता कितीला?

Check Latest LPG Cylinder Rates: LPG गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. सरकारने 7 सप्टेंबर 2026 पासून ग्रामीण भागात LPG सिलेंडर बूकिंगच्या नियमात बदल केला असून आता 45 दिवसांऐवजी आता 25 दिवसांत दूसरा सिलेंडर बूक करता येणार आहे. .केंद्रीय राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सोमवार 7 सप्टेंबरला याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सरकारकडून सगळ्या ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी गॅस सिलेंडर बूक करण्याचा कालावधी आता 25 दिवस करण्याचा नियम तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता देशात मुबलक प्रमाणात गॅस उपलब्ध असून भाव कमी होणार का? असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे..Bank Holiday: बँकेची कामं आजच करा! चार दिवस बँका राहणार बंद? कधी पासून जाणून घ्या.महाराष्ट्रातील LPG दरनियम लागू झाल्या नंतर आज 8 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रात घरगुती आणि कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक सिलेंडरचे भाव पुढीलप्रमाणे आहेत.मुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,701 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,761 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,925 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,724.50 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,777 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,806 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).बुकिंगचे नियम पूर्वी ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी LPG सिलिंडर बुकिंगचे नियम वेगवेगळे होते. आता नव्या आदेशानुसार शहरी तसेच ग्रामीण भागातील ग्राहकांना 25 दिवसांनंतर नवीन सिलिंडर बुक करता येणार आहे. शहरांमध्ये याआधीही 25 दिवसांचेच अंतर लागू होते. मात्र ग्रामीण भागात 45 दिवसांचे अंतर लागू होते..Success Story: गर्भवती असतानाही Mains दिली; 26 दिवसांच्या बाळाला कडेवर घेऊन मुलाखत दिली अन् थेट DSP झाली!.जूनमध्ये घरगुती सिलिंडर महागलायावर्षी अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात आतापर्यंत दोन वेळा वाढ झाली आहे. पहिली दरवाढ मार्चमध्ये, तर दुसरी जूनमध्ये करण्यात आली. दोन्ही दरवाढींचा एकत्रित परिणाम म्हणून घरगुती सिलिंडर सुमारे 89 रुपयांनी महागला. मात्र सद्यस्थितीत भाव स्थिर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.