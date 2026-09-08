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LPG Cylinder Update: गॅस सिलेंडर बुकिंगचा नियम बदलला! नियम बदलल्यानंतर दरातही बदल? महाराष्ट्रात LPG सिलेंडर आता कितीला?

Check Today’s Domestic & Commercial LPG Prices after Booking Update: LPG सिलेंडर बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल झाल्यानंतर ग्राहकांच्या नजरा आता गॅसच्या दरांकडे लागल्या आहेत. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये घरगुती आणि कमर्शियल LPG सिलेंडर आज किती रुपयांना मिळतो, जाणून घ्या.
LPG Cylinder Update

Check Maharashtra LPG Cylinder Price After Rule Change

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Latest LPG Cylinder Rates: LPG गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्यांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. सरकारने 7 सप्टेंबर 2026 पासून ग्रामीण भागात LPG सिलेंडर बूकिंगच्या नियमात बदल केला असून आता 45 दिवसांऐवजी आता 25 दिवसांत दूसरा सिलेंडर बूक करता येणार आहे.

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