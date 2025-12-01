LPG Cylinder Price : महिन्याच्या सुरुवातीलाच खुशखबर ! एलपीजी सिलिंडर पुन्हा स्वस्त; जाणून घ्या तुमच्या शहरात किती आहे किंमत?

Summaryसरकारने १९ किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरची किंमत पुन्हा कमी केली आहे.या महिन्यापासून व्यावसायिक सिलिंडर १० रुपयांनी स्वस्त झाला आहे.दिल्लीतील नवीन दर १५८०.५० रुपये, मुंबईत १५३१ रुपये, चेन्नईत १७३९.५० रुपये निश्चित झाले..सरकारने १९ किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत कमी केली आहे. नवीन दर आजपासून लागू झाला आहे. गेल्या महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडरची किंमतही पाच रुपयांनी कमी करण्यात आली होती आता आणखी दहा रुपयांनी ही किंमत कमी करण्यात आली आहे. १४ किलोग्रॅमच्या घरगुती सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. १९ किलोग्रॅमचा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर आता दिल्लीत १५८०.५० रुपयांना उपलब्ध होईल, जो पूर्वी १५९०.५० रुपयांना होता. मुंबईत तो १५३१ रुपये झाला आहे आणि चेन्नईमध्ये १७३९.५० रुपये झाला आहे. कोलकातामध्ये आता १६८४ रुपये झाला आहे. .सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. देशभरातील बहुतेक शहरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत ८५० ते ९६० रुपयांच्या दरम्यान आहे. सध्या, घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत दिल्लीत ८५३ रुपये, मुंबईत ८५२.५० रुपये, मुंबईत ८५२.५० रुपये आणि कोलकातामध्ये ८८४ रुपये आहे. हैदराबादमध्ये ९०५ आणि अहमदाबादमध्ये ८६० रुपये..Premium|study Room: सरकारने ४.०८ कोटी 'एलपीजी कनेक्शन' का रद्द केले..?.एलपीजी सिलिंडरच्या किमती अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. प्रथम, त्या आयात समता किंमत (आयपीपी) वर आधारित ठरवल्या जातात, ज्यामध्ये गॅसची आंतरराष्ट्रीय किंमत, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि मालवाहतूक, विमा आणि कर यासारख्या खर्चाचा समावेश असतो. कर आणि लॉजिस्टिक्स खर्च राज्यानुसार बदलतात, ज्यामुळे राज्यांमध्ये एलपीजीच्या किमतींमध्ये फरक दिसून येतो..FAQs १. व्यावसायिक LPG सिलिंडर किती स्वस्त झाला आहे?सरकारने या महिन्यात १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १० रुपयांनी कमी केली आहे.२. घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमतीत बदल झाला आहे का?नाही. घरगुती १४ किलो LPG सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल नाही.३. माझ्या शहरातील (दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई) व्यावसायिक LPG किंमत किती आहे? दिल्ली – ₹1580.50मुंबई – ₹1531कोलकाता – ₹1684चेन्नई – ₹1739.50४. घरगुती LPG सिलिंडरची सरासरी किंमत किती आहे? भारतभरात बहुतेक शहरांमध्ये घरगुती सिलिंडरची किंमत ₹850 ते ₹960 दरम्यान आहे. ५. LPG ची किंमत कशावर अवलंबून ठरते? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गॅस दर, डॉलर-रुपया विनिमय, विमा, वाहतूक, कर आणि राज्यनिहाय लॉजिस्टिक्स खर्च यावर किंमत अवलंबून असते. ६. व्यावसायिक आणि घरगुती सिलिंडरमध्ये किंमतीत एवढा फरक का असतो?व्यावसायिक सिलिंडरवर सबसिडी नसते आणि कर अधिक असतात, त्यामुळे त्यांची किंमत जास्त असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.