LPG Cylinder Price List: एलपीजी सिलिंडरच्या नवीन दरसूची जाहीर; घरगुती ते व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत जाणून घ्या

देशभरात एलपीजी सिलिंडरच्या विविध प्रकारांसाठी नवीन किंमती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या दरसूचीमध्ये घरगुती वापरापासून ते हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, दुकाने आणि मोठ्या उद्योगांसाठी लागणाऱ्या मोठ्या क्षमतेच्या सिलिंडरचा समावेश आहे. वापराच्या स्वरूपानुसार आणि क्षमतेनुसार किमतींमध्ये लक्षणीय फरक दिसून येतो. घरगुती ग्राहकांना काही प्रमाणात स्वस्त दर मिळत असले तरी व्यावसायिक क्षेत्रासाठी खर्च वाढला आहे..सर्वाधिक वापरला जाणारा घरगुती १४.२ किलोचा सिलिंडर दिल्लीत ९१३ दराने उपलब्ध झाला आहे. लहान कुटुंब किंवा काही काळासाठी गरज भासणाऱ्या ग्राहकांसाठी ५ किलोचा सिलिंडर ३३९ मध्ये मिळत आहे. हे दर सामान्य कुटुंबांसाठी उपयुक्त ठरतात.आधुनिक गरजेनुसार तयार करण्यात आलेले एक्सट्रालाइट सिलिंडर विशेष लक्ष वेधून घेत आहेत. १० किलो वजनाच्या या सिलिंडरची किंमत ६५२.५ इतकी आहे. ५ किलो क्षमतेच्या विविध एक्सट्रालाइट मॉडेल्सची किंमत ३३९ ते ८२६ पर्यंत आढळते. हे सिलिंडर वजनाने लक्षणीय हलके आहेत, उचलणे सोपे आहे आणि त्यात गॅसची पातळी सहजासहजी दिसते. त्यामुळे वापरकर्त्यांना सुविधा वाढली आहे..LPG Rules India : एलपीजी वापरणाऱ्यांसाठी मोठा इशारा ! ... तर तुमचं कनेक्शन बंद होऊ शकतं, जाणून घ्या नवीन नियम \n.हॉटेल्स, ढाबे आणि रेस्टॉरंट्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या १९ किलो क्षमतेच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३०७१.५ पर्यंत पोहोचली आहे. याशिवाय नॅनोकट (Nanocut) आणि एक्स्ट्राटीज (XtraTeJ) सारख्या उच्च कार्यक्षमतेसह येणाऱ्या सिलिंडरची किंमत ३०९४ ते ३२२५ दरम्यान आहे. या सिलिंडरची किंमत घरगुती सिलिंडरच्या तुलनेत खूप जास्त आहे, ज्यामुळे लहान व्यावसायिकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे.मोठ्या हॉटेल्स किंवा औद्योगिक युनिट्ससाठी ४७.५ किलोच्या मोठ्या सिलिंडरची किंमत ७६७४.५ ते ७७३०.५ इतकी आहे. या सिलिंडरमुळे मोठ्या प्रमाणात गॅस साठवणूक शक्य होते आणि वारंवार रिफिलिंगची गरज कमी होते. यामुळे दीर्घकाळ टिकणारा पर्याय उपलब्ध होतो..सर्वात मोठ्या ४२५ किलो क्षमतेच्या औद्योगिक बल्क सिलिंडरची किंमत ६८७०७.५ ते ६९२०९ दरम्यान आहे. हे सिलिंडर मोठ्या कारखान्यांमध्ये आणि जास्त गॅस वापर करणाऱ्या उद्योगांमध्ये वापरले जातात. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन खर्चावर परिणाम होऊ शकतो..याशिवाय लहान आणि पोर्टेबल वापरासाठी २ किलोचे सिलिंडर उपलब्ध आहेत. रिफिलसाठी ३५०.५ पासून सुरुवात होत असून पूर्ण भरलेल्या अवस्थेत १०५८.५ पर्यंत किंमत आहे. हे सिलिंडर प्रवास, लहान कामे किंवा तात्पुरत्या गरजांसाठी उपयुक्त आहेत.दुकाने आणि लहान व्यवसायांसाठी बिगर-घरगुती (ND) ५ किलो सिलिंडरची किंमत रिफिलसाठी ८१०.५ पासून सुरू होते, तर पूर्ण दर १७५४ ते १७७० पर्यंत आहे. हे सिलिंडर व्यावसायिक वापरासाठी विशेषत: तयार करण्यात आले आहेत..Petrol-Diesel Price: निवडणुकांचे निकाल लागले… आता LPG नंतर पेट्रोल-डिझेलही महागणार? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.