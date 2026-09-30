LPG Cylinder Price: उद्यापासून गॅस सिलेंडर महागणार? महाराष्ट्रात आज कितीला मिळतो LPG, पाहा शहरनिहाय दर

Today’s LPG Rates in Mumbai, Pune & Maharashtra: गुरुवारपासून नवीन महिना सुरू होत असून, त्या दिवशी महिन्याचा पहिला दिवस असल्याने LPG सिलेंडरच्या दरात बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण भारतात LPG सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये सरकारी तेल विपणन कंपन्यांकडून दर महिन्याच्या 1 तारखेला बदल केला जातो. यामध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indane), HPCL (HP Gas) आणि BPCL (Bharat Gas) या सरकारी तेल कंपन्यांचा समावेश आहे..सद्यस्थितीत अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू असून, त्यामुळे आधीच कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच, गॅसच्या पुरवठ्याबाबतही चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आज तुमच्या भागात LPG सिलेंडर नेमका किती रुपयांना मिळत आहे, ते पाहा. कारण उद्या जर सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली, तर तुम्हाला त्याचा काही प्रमाणात आर्थिक फटका बसू शकतो..Gold Rate Today: महिन्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण! आठवडाभरात 7 हजारांनी स्वस्त; चांदीही 14 हजारांनी घसरली; ताजा भाव किती?.महाराष्ट्रातील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,701 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,761 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,925 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,724.50 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,777 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,806 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,832 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,860 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,790.50 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,790 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).e-KYC आवश्यक दरम्यान, घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून अनुदानित दरात घरगुती LPG रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूर्ण असणे आवश्यक आहे. ज्या ग्राहकांनी ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा e-KYC करण्याची गरज नाही. .Retirement Planning: रिटायरमेंटनंतर आरामात जगण्यासाठी 1.5 कोटी पुरेसे नाही? HDFC पेन्शनच्या अहवालातून मोठा खुलासा.सरकारच्या माहितीनुसार, बायोमेट्रिक आधार पडताळणी (BAA) पूर्ण न केलेल्या ग्राहकांना उपलब्धतेनुसार 5 किंवा 10 किलोचे LPG सिलिंडर बाजारभावाने, म्हणजेच कोणत्याही अनुदानाशिवाय घ्यावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.