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LPG Cylinder Price: उद्यापासून गॅस सिलेंडर महागणार? महाराष्ट्रात आज कितीला मिळतो LPG, पाहा शहरनिहाय दर

LPG Rate Today: दर महिन्याच्या 1 तारखेला LPG सिलेंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जात असल्याने 1 ऑक्टोबरपासून घरगुती आणि कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात बदल होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूरसह प्रमुख शहरांमध्ये आज LPG सिलेंडर किती रुपयांना मिळत आहे, जाणून घ्या.
LPG Cylinder Price

LPG Price Hike From October 1?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Today’s LPG Rates in Mumbai, Pune & Maharashtra: गुरुवारपासून नवीन महिना सुरू होत असून, त्या दिवशी महिन्याचा पहिला दिवस असल्याने LPG सिलेंडरच्या दरात बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण भारतात LPG सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये सरकारी तेल विपणन कंपन्यांकडून दर महिन्याच्या 1 तारखेला बदल केला जातो. यामध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indane), HPCL (HP Gas) आणि BPCL (Bharat Gas) या सरकारी तेल कंपन्यांचा समावेश आहे.

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