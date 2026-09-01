LPG Cylinder Price : LPG सिलिंडरचे नवे दर जाहीर; कुठे स्वस्त, कुठे सर्वाधिक महाग? सप्टेंबरच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांना धक्का

सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच एलपीजीच्या दरांमध्ये बदल झाला आहे. 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेल्या नव्या दरांनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात 9.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत तसेच गुजरातपासून ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ही वाढ लागू झाली आहे..5 किलोच्या सिलिंडरचे दरही जाहीर करण्यात आले आहेत. रेग्युलर एलपीजी सिलिंडरची किंमत 349.50 रुपये आणि एक्स्ट्रालाइट सिलिंडरची किंमत 339 रुपये इतकी कायम आहे. मात्र, 5 किलोच्या गैर-घरगुती भरलेल्या सिलिंडरच्या किमतीत 2 रुपयांची वाढ झाली असून, तो आता 762 रुपयांऐवजी 764 रुपयांना मिळणार आहे..दिल्ली आणि चेन्नईत व्यावसायिक सिलिंडर महागलाइंडियन ऑइलच्या माहितीनुसार, दिल्लीत 19 किलोचा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर 1 सप्टेंबरपासून 9.50 रुपयांनी महागला आहे. यापूर्वी 2738 रुपये असलेली किंमत आता 2747.50 रुपये झाली आहे. चेन्नईतही व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली असून, 2906 रुपयांवरून किंमत 2916.50 रुपये झाली आहे..मुंबईत सिलिंडर सर्वात स्वस्त, लेहमध्ये सर्वाधिक किंमतउपलब्ध दरांनुसार, घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या सिलिंडरसाठी मुंबईत सर्वात कमी किंमत आहे. मुंबईत घरगुती एलपीजी सिलिंडर 941.50 रुपये, तर व्यावसायिक सिलिंडर 2701 रुपये आहे. ऑगस्टमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 2691.50 रुपये होती. म्हणजेच मुंबईतही 9.50 रुपयांची वाढ झाली आहे.दुसरीकडे, लेहमध्ये एलपीजी सिलिंडरचे दर सर्वाधिक आहेत. तेथे घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत 1179 रुपये, तर 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 3385.50 रुपये आहे. दिल्लीत घरगुती सिलिंडर 942 रुपयांना उपलब्ध आहे..Gas Stove Cleaning Hacks: गॅस सिलिंडर लवकर संपतोय? 'या' चुकीमुळे होते गॅसची नासाडी; ट्राय करा बर्नर साफ करण्याची सोपी पद्धत!.2014 ते 2026 दरम्यान दरांमध्ये चढ-उतारइंडियन ऑइलच्या वेबसाइटवरील आकडेवारीनुसार, 2014 ते 2026 या कालावधीत दिल्लीतील 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबरदरम्यान सहा वेळा घट आणि सहा वेळा वाढ झाली. एका वर्षात मात्र दर जवळपास स्थिर राहिले.2014 मध्ये 32.50 रुपये, 2015 मध्ये 41 रुपये आणि 2020 मध्ये 2 रुपयांची दरकपात झाली. 2022 मध्ये 91.50 रुपये, 2023 मध्ये 157.50 रुपये आणि 2025 मध्ये 51.50 रुपयांची घट नोंदवली गेली. 2016 मध्ये दरात कोणताही बदल झाला नाही.दरवाढीच्या वर्षांमध्ये 2017 मध्ये 115 रुपये, 2018 मध्ये 47 रुपये, 2019 मध्ये 50.50 रुपये, 2021 मध्ये 70 रुपये, 2024 मध्ये 39 रुपये आणि 2026 मध्ये 9.50 रुपयांची वाढ झाली..ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील दरांचा कलगेल्या 12 वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान व्यावसायिक एलपीजीच्या किमती सहा वेळा कमी आणि पाच वेळा वाढल्या आहेत. 2017 मधील 115 रुपयांची वाढ ही या कालावधीतील सर्वात मोठी दरवाढ ठरली, तर 2023 मध्ये झालेली 157.50 रुपयांची कपात सर्वाधिक होती.या आकडेवारीनुसार, 1 सप्टेंबरला व्यावसायिक एलपीजीच्या किमतीत होणारा बदल दरवर्षी एकसारखा राहिलेला नाही. काही वर्षांत दरवाढ झाली, तर काही वर्षांत 100 रुपयांपेक्षा अधिक कपातही झाली आहे..LPG Gas Update: LPG कनेक्शनबाबत सरकारची मोठी अपडेट! 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरवर काय निर्णय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.