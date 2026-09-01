Personal Finance

LPG Cylinder Price : LPG सिलिंडरचे नवे दर जाहीर; कुठे स्वस्त, कुठे सर्वाधिक महाग? सप्टेंबरच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांना धक्का

LPG Cylinder Price on September 1 : सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर 9.50 रुपयांनी महागला असून, घरगुती सिलिंडरचे दर मात्र स्थिर आहेत.
Commercial LPG cylinders with the latest LPG price changes effective from September 1

Commercial LPG cylinders with the latest LPG price changes effective from September 1

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच एलपीजीच्या दरांमध्ये बदल झाला आहे. 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेल्या नव्या दरांनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात 9.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत तसेच गुजरातपासून ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ही वाढ लागू झाली आहे.

Loading content, please wait...
LPG Gas
LPG Rate Hike
lpg cylinder explosion
LPG cylinders
fuel and LPG shortage India
Marathi News Esakal
www.esakal.com