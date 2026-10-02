LPG Cylinder Price: 1 ऑक्टोबरला महागल्यानंतर 2 ऑक्टोबरचे गॅस सिलेंडरचे नवे दर जारी; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती भाव?

Check Latest Mumbai, Pune and Maharashtra LPG gas Rates: येत्या काही दिवसांत नवरात्रोत्सव, त्यानंतर दसरा आणि दिवाळी हे सण आहेत. अशातच सणासुदीच्या तोंडावर 1 ऑक्टोबरपासून LPG सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. तेल कंपन्यांनी महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात बदल केला आहे. त्यानंतर आज मात्र दर कालइतकेच आहेत. दरम्यान, या दरबदलाचा परिणाम सर्व ग्राहकांवर सारखा झालेला नाही. 19 किलोच्या कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे, तर 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..ऑक्टोबरमध्ये कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. एका सिलेंडरच्या दरात 62.50 रुपयांची वाढ झाली आहे. कमर्शियल LPG सिलेंडरचा वापर प्रामुख्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ठिकाणी केला जातो. त्यामुळे सिलेंडर महागल्याने या व्यवसायांचा गॅसवरील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्या एकूण खर्चावरही होऊ शकतो..Gold Price Prediction: सोनं पुन्हा महागणार? 2026 अखेरपर्यंत किती होणार भाव; 2027 मध्येही तेजीची शक्यता!.घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात बदल नाहीकमर्शियल गॅस महागला असला तरी सामान्य कुटुंबांसाठी मात्र ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला दिलासा मिळाला आहे. 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.सद्यस्थितीत अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू असून, त्यामुळे आधीच कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच, गॅसच्या पुरवठ्याबाबतही चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, घरगुती सिलेंडरच्या दरात वाढ न झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे..महाराष्ट्रातील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,764.50 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,825 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,988.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,788 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,840.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,869.50 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,897 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,924.50 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,854 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,855 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).Gold Rate Today: ऑक्टोबरच्या पहिल्याच दिवशी सोनं स्वस्त! दसऱ्याआधी खरेदीदारांना मोठा दिलासा; पाहा मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रातील भाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.