LPG Gas Cylinder: LPG गॅसच टेन्शन संपणार? युद्ध थांबल्यानंतर गॅस साठा आणि पुरवठ्याबाबत सरकारची मोठी माहिती

LPG Crisis: अमेरिका आणि इराणमधील शस्त्रसंधी झाल्यामुळे आता LPG, PNG, पेट्रोल आणि डिझेलच्या समस्या अखेर संपतील का, हा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांच्या मनात आहे. म्हणजेच, लोकांना आता पूर्वीप्रमाणे LPG सिलिंडर सहज उपलब्ध होतील का? या संदर्भात भारत सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने याबाबत माध्यमांना माहिती दिली..पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सध्याच्या घडीला LPG वितरक आणि पेट्रोल पंपांकडे पुरेसा साठा आहे आणि कुठेही टंचाईची नोंद नाही. घरगुती LPG पुरवठा सुरळीत चालला असून, तब्बल 98% बुकिंग आता ऑनलाइन होत आहे. तर, व्यावसायिक LPG पुरवठाही 70% पर्यंत पूर्ववत झाला आहे. 14 मार्चपासून अंदाजे 16,000 टन LPG ची विक्री झाली असून, दररोज 6,000 ते 6,500 टन विक्री होत आहे..5 किलो LPG सिलिंडरसरकारकडून काही मदत उपायही सुरू आहेत. 5 किलोच्या सिलेंडरचा पुरवठा दुप्पट करण्यात आला असून, ओळखपत्राशिवायही हे सिलेंडर उपलब्ध करून दिले जात आहेत. दररोज सुमारे 1 लाख सिलेंडर विकले जात आहेत आणि 23 मार्चपासून आतापर्यंत 11 लाखांहून अधिक सिलेंडर वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी 2,400 पेक्षा जास्त शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत..LPG ऐवजी PNG वापर सरकारकडून सध्या लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी देशभरात 2,400 हून अधिक जनजागृती शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत घरगुती वापराला प्राधान्य दिले जात आहे. उद्योगांना होणारा पुरवठा अंदाजे 80% पर्यंत पूर्ववत झाला आहे तर खत उद्योगांसाठी होणारा पुरवठा 95% पर्यंत पोहोचला आहे. याव्यतिरिक्त, एलपीजी वापरकर्त्यांना LPG ऐवजी PNG वापरण्याकडे वळवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.