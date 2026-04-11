LPG Gas Cylinder: ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा डाव! LPG पुरवठ्याबाबत 'या' दोन मोठ्या घडामोडींमुळे आता दिलासा मिळणार?

LPG Gas Cylinder Supply: मागील एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या संघर्षानंतर निर्माण झालेल्या ऊर्जा पुरवठा चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत. भारत सरकारने दोन वरिष्ठ मंत्र्यांना आखाती देशांच्या दौऱ्यावर पाठवले असून, यामध्ये ऊर्जा पुरवठा स्थिर ठेवणे आणि द्विपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत करणे हा मुख्य उद्देश आहे..कतार आणि UAE दौरा काल पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी कतारचा दौरा केला, तर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देणार आहेत. या भेटींमध्ये भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या LNG आणि LPG पुरवठ्याबाबत चर्चा करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे..कतारच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी भारतासाठी विश्वासाचा ऊर्जा पुरवठादार म्हणून कायम राहणार असल्याची हमी दिली असून, दोन्ही देशांतील ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच सद्यस्थितीत दोन्ही देशांनी पश्चिम आशियात झालेल्या तात्पुरत्या युद्धविरामाचे स्वागत करत जागतिक ऊर्जा पुरवठा सुरळीत राहण्याची गरज अधोरेखित केली..देशांतर्गत LPG उत्पादन वाढले दुसरीकडे, भारताच्या देशांतर्गत LPG उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. शुक्रवारी सायंकाळी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, "देशांतर्गत LPG उत्पादन वाढले असून ते आता देशाच्या एकूण गरजेच्या जवळपास 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी हे प्रमाण सुमारे 40 टक्के होते". त्यामुळे महिन्याभरातच 20% वाढ झाल्याने आता भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाले आहे..त्यासोबतच ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून LPG उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे घरगुती वापरासाठी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात यश आले आहे, तर औद्योगिक वापरासाठी काही प्रमाणात नियोजन करण्यात आले आहे.युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सुरुवातीला पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता, मात्र आता परिस्थिती सुधारत असल्याने LPG आयात पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कतारनेही भारताच्या पुरवठा करारांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसात गॅस वितरण सुरळीत होईल.