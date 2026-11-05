LPG Gas Cylinder Price: दिवाळीत गॅस सिलिंडर महागला की स्वस्त झाला? 5 नोव्हेंबरला तुमच्या शहरात किती रुपये आहे दर? जाणून घ्या!

Domestic-Commercial Gas Cylinder Rates in Maharashtra: आजपासून दिवाळीच्या सणाला सुरुवात झाली असून या काळात स्वयंपाक घरात गॅसची मोठी मागणी वाढलेली असते. मात्र याच काळात आता गॅस सिलिंडरच्या किमतीबाबत एक अपडेट आली आहे. त्यामुळे जर तुम्ही घरगुती वापरासाठी LPG सिलेंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल तर ही अपडेट नक्की जाणून घ्या. .1 नोव्हेंबरला दिवाळीपूर्वीच LPG सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. या वाढीनुसार कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 10 रुपयांनी महागला होता. त्यानंतर आज 5 नोव्हेंबर रोजी गॅसच्या किमतीत कोणतंही मोठा बदल झालेला दिसून येत नाही. मात्र शहरनिहाय दरांमध्ये फरक दिसून येत आहे. यानुसार आता राजधानी दिल्लीमध्ये 19 किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरची आता 2,820 रुपये झाली आहे. तर कोलकात्यात 17 रुपयांची वाढ होऊन नवा दर 2,971 रुपयांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात गॅस सिलिंडरचा भाव किती आहे जाणून घ्या..Gold Rate Today: सकाळी स्वस्त असलेलं सोनं-चांदी ट्रम्पला निवडणुकीत धक्का मिळताच महागलं! काही तासांतच हजारोंची वाढ; ताजा दर किती?.महाराष्ट्रातील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,775 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,825 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,988.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,788 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,840.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,869.50 रुपयेनांदेड - घरगुती गॅस सिलेंडर - 967.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,897 रुपयेअमरावती - घरगुती गॅस सिलेंडर - 975.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,924.50 रुपयेजळगाव - घरगुती गॅस सिलेंडर - 947.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,854 रुपयेअहिल्यानगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 955.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,855 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).Stock Market Today: ट्रम्पला धक्का अन् शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांची दिवाळी! 5 मिनिटांतच सेन्सेक्स 1,400 अंकांनी उसळला; निफ्टीही सुसाट.घरगुती सिलिंडरचे दर शेवटचे कधी वाढले?घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमतीत शेवटची वाढ 7 जून 2026 रोजी झाली होती. त्यावेळी दिल्लीत सिलिंडर 29 रुपयांनी महागला होता. याआधी 8 एप्रिल 2026 रोजीही 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. म्हणजेच, या वर्षात आतापर्यंत घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत एकूण 79 रुपयांची वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.