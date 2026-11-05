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LPG Gas Cylinder Price: दिवाळीत गॅस सिलिंडर महागला की स्वस्त झाला? 5 नोव्हेंबरला तुमच्या शहरात किती रुपये आहे दर? जाणून घ्या!

Gas Cylinder Price Today: दिवाळीच्या काळात घरगुती गॅस सिलिंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर 5 नोव्हेंबरचे नवे दर आधी जाणून घ्या. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह महाराष्ट्रातील 10 शहरांमध्ये 14.2 किलो घरगुती आणि 19 किलो कमर्शियल सिलिंडर किती रुपयांना मिळत आहे, पाहा.
LPG Gas Cylinder Price Today

How Much Does an LPG Cylinder Cost During Diwali? Check City-Wise Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Domestic-Commercial Gas Cylinder Rates in Maharashtra: आजपासून दिवाळीच्या सणाला सुरुवात झाली असून या काळात स्वयंपाक घरात गॅसची मोठी मागणी वाढलेली असते. मात्र याच काळात आता गॅस सिलिंडरच्या किमतीबाबत एक अपडेट आली आहे. त्यामुळे जर तुम्ही घरगुती वापरासाठी LPG सिलेंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल तर ही अपडेट नक्की जाणून घ्या.

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