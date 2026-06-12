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LPG Update: LPG गॅस संपणार का? 3 दिवसांत तब्बल 1.40 कोटी गॅस बुकिंग! तुटवड्याच्या चर्चांदरम्यान सरकारचं मोठं स्पष्टीकरण

LPG Gas Stock Update: पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मूज सामुद्रधुनीबाबतच्या चर्चांमुळे देशात LPG तुटवड्याची भीती निर्माण झाली असून अवघ्या तीन दिवसांत 1.40 कोटी गॅस बुकिंगची नोंद झाली आहे. यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.
Is India Running Out of LPG? Government Responds After 14 Million Bookings in Just 3 Days

Is India Running Out of LPG? Government Responds After 14 Million Bookings in Just 3 Days

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

LPG Gas Government Clarification: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावामुळे गेल्या 3 महिन्यांपासून देशात पेट्रोल-डिझेलसोबत LPG गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यातच मागच्या 2 दिवसांत होर्मूज सामुद्रधुनी बंद झाल्याची बातमी आल्यानंतर देशात LPG गॅसबाबत चिंता वाढली होती. यावर आता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोल, डिझेल, LPG आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा स्थिर आणि पुरेसा असल्याचे जाहीर करून नागरिकांना आश्वस्त केले आहे.

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