LPG Update: LPG गॅस संपणार का? 3 दिवसांत तब्बल 1.40 कोटी गॅस बुकिंग! तुटवड्याच्या चर्चांदरम्यान सरकारचं मोठं स्पष्टीकरण

LPG Gas Government Clarification: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावामुळे गेल्या 3 महिन्यांपासून देशात पेट्रोल-डिझेलसोबत LPG गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यातच मागच्या 2 दिवसांत होर्मूज सामुद्रधुनी बंद झाल्याची बातमी आल्यानंतर देशात LPG गॅसबाबत चिंता वाढली होती. यावर आता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोल, डिझेल, LPG आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा स्थिर आणि पुरेसा असल्याचे जाहीर करून नागरिकांना आश्वस्त केले आहे..2 महिन्याचा साठा शिल्लक पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारताकडे कच्चे तेल आणि LPG गॅसचा साठा हा पुढचे 2 महिने पुरेल इतका पुरेसा असल्याने नागरिकांनी काळजी करू नये. तसेच देशभरात इंधन आणि गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ नये आणि तो अखंडपणे सुरू राहावा यासाठी तेल विपणन कंपन्या पुरवठ्याचे सक्रियपणे व्यवस्थापन करत आहेत..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! जून महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; आज किती आहे दर?.मोठी मागणी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन दिवसांत देशात घरगुती LPG गॅस सिलेंडरची तब्बल 1.40 कोटी बुकिंग झाली असून याच कालावधीत 1.49 कोटी LPG गॅसचे वितरण करण्यात आले आहे. तसेच गेल्या तीन दिवसांत सुमारे 22,340 टन व्यावसायिक एलपीजीची विक्री झाली असून 1.91 लाख 5 किलो एलपीजी सिलिंडरचे देखील वितरण करण्यात आले आहे..अतिरिक्त खरेदी करू नयेपेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, देशभरातील रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. अलीकडे मागणीत झालेल्या वाढीमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता दूर करण्याच्या उद्देशाने हे निवेदन दिल्याचे सांगितले.त्यामुळे घाबरून आणि अफवा ऐकून नागरिकांनी अतिरिक्त खरेदी करू नये. आपली सध्याची गरज लक्षात घेऊनच पेट्रोल, डिझेल, LPG ची खरेदी करावी आणि जिथे शक्य असेल तिथे ऊर्जेची बचत करावी..Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल 90 डॉलरखाली घसरले! पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव.LPG चे ताजे दर12 जून 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांतील LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,067 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 945 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,128 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 993.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,291 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 944.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,090 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 950.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,173.50 रुपये (आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.