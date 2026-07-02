LPG Price Today: कमर्शियल LPG सिलेंडर 183 रुपयांनी स्वस्त झाल्यानंतर आता घरगुती गॅसचे दर जाहीर! पाहा तुमच्या शहरातील नवे भाव

LPG Cylinder Price Update: पश्चिम आशियातील तणाव शांत झाल्यानंतर काल 1 जुलै रोजी देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी कमर्शियल (व्यावसायिक) LPG गॅसचे दर 183.50 रुपयांनी स्वस्त केले. मागच्या 4 महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीत आलेल्या अडथळ्यांमुळे पेट्रोल-डिझेल सोबत LPG गॅसच्या दरातही मोठी वाढ झाली होती.मात्र आता पुरवठा साखळी पूर्वस्थितीत आल्याने घरगुती LPG वापरणाऱ्या ग्राहकांचे दर कधी कमी होतील याकडे लक्ष्य लागून आहे. .कमर्शियल LPG दर 1 जुलै रोजी 183 रुपयांच्या कपातीनंतर दिल्लीमध्ये कमर्शियल LPG चा दर 2,930 रुपये आहे तर मुंबईमध्ये 2,884 रुपये आहे. कोलकातामध्ये कमर्शियल LPG 3,072 रुपयांना तर चेन्नईमध्ये 3,099 रुपयांना विकला जात आहे..Petrol-Diesel Price: Nayara नंतर सरकारी कंपन्यांचे आजचे दर जाहीर! महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आता किती रुपयांना?.घरगुती LPG मध्ये दिलासा नाही कमर्शियल LPG च्या दरात कपात झाली असली तरी घरगुती LPG वापरणाऱ्या ग्राहकांना मात्र अजून दिलासा मिळालेला नाही. 2 जुलै 2026 रोजी ताज्या आकडेवारीनुसार घरगुती LPG चे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहे. मात्र पुढच्या काही दिवसांत यात दिलासा मिळू शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर तुमच्या शहरात घरगुती आणि कमर्शियल दर काय आहेत जाणून घ्या.LPG दर2 जुलै 2026 रोजी सरकारी तेल कंपन्यांच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 14.2 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरचे दर पुढीलप्रमाणे-मुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,885 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,946 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 3,109 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,908 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,961.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,990.50 रुपये (आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).SIP Investment: 10 वर्षांत 1 कोटींचा फंड तयार करायचा? दरमहा किती आणि कशी गुंतवणूक करावी, जाणून घ्या गणित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.