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LPG Price Today: कमर्शियल LPG सिलेंडर 183 रुपयांनी स्वस्त झाल्यानंतर आता घरगुती गॅसचे दर जाहीर! पाहा तुमच्या शहरातील नवे भाव

LPG Price Today: कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात 183 रुपयांची मोठी कपात झाल्यानंतर ग्राहकांचे लक्ष आता घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरांकडे लागले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज घरगुती आणि कमर्शियल LPG सिलेंडर किती रुपयांना मिळत आहे, ते पाहा.
LPG Price Today

LPG Price Today: Commercial Cylinder Gets Cheaper by ₹183! Check Latest Domestic Gas Rates

eSakal

Vinod Dengale
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LPG Cylinder Price Update: पश्चिम आशियातील तणाव शांत झाल्यानंतर काल 1 जुलै रोजी देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी कमर्शियल (व्यावसायिक) LPG गॅसचे दर 183.50 रुपयांनी स्वस्त केले. मागच्या 4 महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीत आलेल्या अडथळ्यांमुळे पेट्रोल-डिझेल सोबत LPG गॅसच्या दरातही मोठी वाढ झाली होती.मात्र आता पुरवठा साखळी पूर्वस्थितीत आल्याने घरगुती LPG वापरणाऱ्या ग्राहकांचे दर कधी कमी होतील याकडे लक्ष्य लागून आहे.

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