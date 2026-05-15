LPG Rate Today: पेट्रोल-डिझेल महागल्यानंतर LPG सिलेंडरचे नवे दर किती? तुमच्या शहरातील ताजे रेट जाणून घ्या

LPG Rate 15 May 2026: आजपासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली असून प्रति लिटर सुमारे 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे जागतिक पातळीवरील कच्च्या तेल बाजारातील अस्थिरता आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर दिसून येत आहे. त्यामुळे इंधन दरांमध्ये वाढीचा दबाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलनंतर आता LPG गॅसबाबत काय निर्णय झाला हे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे आहे. .जैसे थे 15 मे 2026 रोजी सकाळी 9 वाजताच्या अपडेटनुसार, देशातील LPG दरात कोणताही बदल झाला नाही. इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी यांनी घरगुती किंवा व्यावसायिक सिलिंडरचे दर तसेच ठेवले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. .LPG गॅसचे दर किती?LPG गॅस हा घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन प्रकारांत मिळतो. त्यामुळे दोन्ही साठी याचे वेगवेगळे दर लागू आहेत. चला जाणून घेऊयात.. (आकडेवारी- Goodreturns वेबसाइट)मुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 916 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,084.50 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 916 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,084.50 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 964.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,248 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 964.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,248 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 921.50 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर (19 किलो) 3,129.50 रुपये.LPG ची दोन जहाज येणारपश्चिम आशियातून LPG घेऊन येणारी दोन जहाजे होर्मुझची सामुद्रधुनी पार करून भारताकडे रवाना झाली आहेत. दरम्यान, तेल, इंधन आणि गॅस घेऊन जाणारी एकूण दहा मोठी जहाजे या मार्गावरून पुढे गेल्याची माहिती काही माध्यमांनी दिली आहे. .LPG दर वाढणार?तज्ज्ञांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली तर पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशा स्थितीत भविष्यात LPG दरांवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पेट्रोल-डिझेल प्रमाने जर LPG चे संकट आंकही वाढले तर सरकारला दरवाढीबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. सध्या मात्र दर स्थिर असल्याने ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.