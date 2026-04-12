LPG Eligibility Rules : ५ किलोचा 'छोटू' गॅस सिलिंडर फक्त 'या' लोकांनाच मिळणार; जाणून घ्या काय आहे नियम?

Eligibility Criteria for Chhotu LPG Cylinder : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे देशभरातील घरगुती एलपीजी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. गॅसची कमतरता आणि पुरवठ्यातील विलंबामुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चावर मोठा परिणाम झाला आहे. या संकटाच्या काळात,प्रत्येक ग्राहकापर्यंत सिलिंडर पोहोचावा यासाठी सरकार आणि गॅस एजन्सी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत..दरम्यान ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन नाही आणि जे इतर शहरांमध्ये भाड्याने राहतात, त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी, ५-किलोच्या "छोटू" सिलिंडरचा पुरवठ्यावर जोर दिला जात आहे. हा सिलिंडर प्रामुख्याने स्थलांतरित, विद्यार्थी आणि भाड्याने राहणाऱ्या मजुरांसाठी आहे. पण केवळ खऱ्या गरजू लोकांनाच याचा लाभ मिळावा यासाठी कठोर नियम आणि अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. चला तर मग या छोटू सिलिंडरसाठी कोण पात्र आहेत हे समजून घेऊया.. कोण पात्र नसेल? ( Who is Not Eligible for the 5kg LPG Cylinder?)जर तुमच्या नावावर आधीपासूनच १४.२ किलोचे घरगुती गॅस कनेक्शन असेल, तर तुम्हाला 'छोटू' सिलेंडर मिळू शकत नाही. ज्या लोकांकडे शहरात कायमचा पत्ता आहे, त्यांना एजन्सी मोठ्या आकाराचे सिलिंडर वापरण्याचा सल्ला देत आहेत.तुमच्याकडे वैध ओळखपत्र नसल्यास, तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. .छोटू सिलेंडरसाठी अटीहा सिलिंडर मिळवण्यासाठी फक्त वैध ओळखपत्र आवश्यक आहे. ही योजना विशेषतः अशा लोकांसाठी आहे जे काम किंवा शिक्षणासाठी तात्पुरते शहरांमध्ये राहत आहेत. .कोणाला प्राधान्य?हे छोटू सिलिंडर वितरित करताना, ज्यांच्या आधार कार्ड किंवा ओळखपत्रावर गावाचा पत्ता आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाते. हा गावाचा पत्ता, ती व्यक्ती शहराबाहेरून शहरात राहत असल्याचा पुरावा मानला जातो. गॅस एजन्सी अशा लोकांना प्राधान्य देत आहेत, जेणेकरून गरजू स्थलांतरित आणि मजुरांना सहजपणे छोटू सिलेंडर मिळू शकेल..पहिल्यांदा किती खर्च येईल?तुम्हाला पहिल्यांदा एजन्सीला ₹१,४५० ते ₹१,७०० दरम्यान पैसे द्यावे लागतील. या रकमेमध्ये एक रिकामा ५ किलोचा सिलिंडर, एक रेग्युलेटर आणि पहिल्यांदा गॅस भरणे यांचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये (उदा. इंडेन, एचपी, भारत) किमतींमध्ये थोडा फरक असू शकतो.