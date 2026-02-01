Personal Finance

Union Budget 2026 : सर्वसामान्यांचे अच्छे दिन येणार? बजेटमध्ये महागाई आणि टॅक्समधून सवलत मिळणार का? मध्य प्रदेशातील जनतेचा कौल पाहा!

Union Budget 2026 expectations in Madhya Pradesh : यूनियन बजेट २०२६साठी मध्य प्रदेशातील जनतेची अपेक्षा वाढली आहे. महागाई, रोजगार, मध्यमवर्गीय कर सवलत, शेतकरी सबसिडी, वृद्धांचा रेल्वे सवलत, शिक्षण आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे.
Madhya Pradesh budget : यूनियन बजेट २०२६ कडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सतत वाढणारी महागाई आणि मर्यादित रोजगार यामुळे सामान्य माणूस हैराण झाला आहे. अशा परिस्थितीत यंदाच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकार काहीतरी मोठी घोषणा करेल अशी आशा मध्य प्रदेशातील जनतेला वाटत आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि गृहिणींना रोजच्या खर्चातून दिलासा हवा आहे.

