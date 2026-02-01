Union Budget 2026 : सर्वसामान्यांचे अच्छे दिन येणार? बजेटमध्ये महागाई आणि टॅक्समधून सवलत मिळणार का? मध्य प्रदेशातील जनतेचा कौल पाहा!

Madhya Pradesh budget : यूनियन बजेट २०२६ कडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सतत वाढणारी महागाई आणि मर्यादित रोजगार यामुळे सामान्य माणूस हैराण झाला आहे. अशा परिस्थितीत यंदाच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकार काहीतरी मोठी घोषणा करेल अशी आशा मध्य प्रदेशातील जनतेला वाटत आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि गृहिणींना रोजच्या खर्चातून दिलासा हवा आहे..राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या इंदूरमध्ये टॅक्समध्ये सवलत देण्याची मागणी जोर धरत आहे. मध्यमवर्गीयांचे म्हणणे आहे की दरवर्षी त्यांच्या खिशावर बोजा पडतो, पण सवलती मात्र कमी मिळतात. यासोबतच रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी सवलत पुन्हा सुरू करावी, अशीही मागणी इंदूरमधील नागरिकांनी केली आहे. महागाई कमी झाली तरच मध्यमवर्गाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल, अशी भावना तिथल्या लोकांनी व्यक्त केली..दुसरीकडे शिवपुरीमधील तरुणांनी रोजगारावर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी केली आहे. तरुणांच्या मते केवळ मोफत योजना देऊन चालणार नाही, तर नवीन कंपन्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अधिक मजबूत व्हाव्यात अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तरुणांनी पर्यावरणाचा विचार करूनच नवीन प्रकल्पांना परवानगी द्यावी, असा सल्लाही सरकारला दिला आहे..सिंगरौली सारख्या ऊर्जा नगरीतही बजेटची मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. सामान्य दुकानदार असोत किंवा नोकरी करणारे लोक, प्रत्येकाला वाटत आहे की सरकारने आकड्यांचा खेळ करण्याऐवजी लोकांच्या खऱ्या परिस्थितीवर लक्ष द्यावे. शेतकरी वर्गाला सुद्धा खते आणि बियाण्यांवरील सबसिडी वाढवून हवी आहे. आता १ फेब्रुवारीला सरकार कोणाच्या पदरात काय टाकते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.