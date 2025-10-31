Aadhaar Card Update : आधार कार्डबाबत हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; UIDAI ला दिला 'हा' आदेश

Summaryआधार कार्ड अनेक सरकारी लाभांसाठी आवश्यक असल्याने ते सहज उपलब्ध आणि दुरुस्त करता येणे आवश्यक आहे.देशभरात आधार अपडेट केंद्रांवरील लांब रांगा आणि अंतरावरील तक्रारींवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.७४ वर्षीय विधवा पुष्पम यांच्या प्रकरणातून न्यायालयाने UIDAI ला सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला..आधार कार्ड अपडेट करणे हा मूलभूत अधिकार आहे, कायदेशीर अधिकार आहे. म्हणून, स्थानिक डेटा अपडेट सुलभ केले पाहिजेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हे म्हटले आहे. आधार कार्ड अपडेट करताना लोकांना अडचणी येऊ नयेत याची खात्री UIDAI ने करावी असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामिनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की आधार अनेक फायदे प्रदान करतो आणि हे सरकारकडून दिले जातात. म्हणून आधार कार्ड मिळवणे किंवा त्यात कोणतेही अपडेट करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि हे सुनिश्चित केले पाहिजे. .आधार कार्डसाठी लोकांना संघर्ष करावा लागणे चुकीचे ठरेल. खंडपीठाने म्हटले आहे की फायदे मिळवणे हा मूलभूत अधिकार असल्याने आणि त्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक असल्याने, नागरिकांना डेटा अपडेट किंवा दुरुस्त करण्याची लवचिकता असली पाहिजे. आधार प्रशासनासाठी जबाबदार असलेल्या UIDAI ची जबाबदारी अपडेट करण्यासाठी स्थानिक सुविधा प्रदान करणे ही आधार प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. देशाच्या अनेक भागात आधार कार्ड नूतनीकरण किंवा अपडेट केंद्राच्या अंतराबद्दल आणि अर्जदारांना येणाऱ्या लांब रांगांबद्दल तक्रारी समोर आल्या आहेत..Aadhaar Card Update : आता आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी मोजावे लागणार जास्त पैसे; UIDAI चा मोठा निर्णय.७४ वर्षीय विधवा पी. पुष्पम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. तामिळनाडूतील परमाकुडी येथील रहिवासी पुष्पम यांनी सांगितले की, आधार कार्डवरील त्यांचे नाव पुष्बम असल्याने आणि त्यांच्या जन्मतारखेत चुका असल्याने त्यांचे कुटुंबांची पेन्शन ब्लॉक करण्यात आली आहे. आता त्यांना आधार कार्डमध्ये दुरुस्ती करायची आहे, परंतु त्यांना अडचणी येत आहेत. पुष्पम यांचे पती सैनिक होते आणि त्यांनी २१ वर्षे सेवा केली. मे २०२५ मध्ये त्यांचे निधन झाले. पतीच्या मृत्यूनंतर, जेव्हा त्यांनी पेन्शनसाठी अर्ज केला तेव्हा संरक्षण लेखा विभागाने त्यावर प्रक्रिया करण्यास नकार दिला..FAQs प्र1. आधार कार्ड अपडेट करणे हा अधिकार आहे का? ➡️ होय, न्यायालयानुसार आधार अपडेट करणे हा नागरिकांचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे.प्र2. UIDAI ची काय जबाबदारी आहे? ➡️ UIDAI ने नागरिकांना सुलभ आणि स्थानिक स्तरावर आधार अपडेटची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.प्र3. या प्रकरणात न्यायालयात कोणाची याचिका होती? ➡️ ७४ वर्षीय विधवा पी. पुष्पम यांनी याचिका दाखल केली होती.प्र4. न्यायालयाने कोणता सल्ला दिला? ➡️ UIDAI ने अडचणी कमी करून, सोपी अपडेट प्रक्रिया सुनिश्चित करावी असा सल्ला दिला.प्र5. आधार अपडेट का महत्त्वाचे आहे? ➡️ कारण अनेक सरकारी लाभ आणि पेन्शनसाठी योग्य आधार माहिती आवश्यक असते.प्र6. या निर्णयाचा नागरिकांवर काय परिणाम होईल? ➡️ आता नागरिकांना त्यांच्या परिसरात सहजपणे आधार अपडेट करण्याची सुविधा मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.