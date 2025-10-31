Personal Finance

Aadhaar Card Update : आधार कार्डबाबत हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; UIDAI ला दिला 'हा' आदेश

UIDAI : मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले की आधार कार्ड अपडेट करणे हा नागरिकांचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे. UIDAI ने लोकांना डेटा अपडेट करताना अडचणी येऊ नयेत याची खात्री करावी, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.
Madras High Court emphasizes that updating Aadhaar details is a citizen’s fundamental right and directs UIDAI to make local updates easier.

Yashwant Kshirsagar
  1. आधार कार्ड अनेक सरकारी लाभांसाठी आवश्यक असल्याने ते सहज उपलब्ध आणि दुरुस्त करता येणे आवश्यक आहे.

  2. देशभरात आधार अपडेट केंद्रांवरील लांब रांगा आणि अंतरावरील तक्रारींवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

  3. ७४ वर्षीय विधवा पुष्पम यांच्या प्रकरणातून न्यायालयाने UIDAI ला सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला.

आधार कार्ड अपडेट करणे हा मूलभूत अधिकार आहे, कायदेशीर अधिकार आहे. म्हणून, स्थानिक डेटा अपडेट सुलभ केले पाहिजेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हे म्हटले आहे. आधार कार्ड अपडेट करताना लोकांना अडचणी येऊ नयेत याची खात्री UIDAI ने करावी असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामिनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की आधार अनेक फायदे प्रदान करतो आणि हे सरकारकडून दिले जातात. म्हणून आधार कार्ड मिळवणे किंवा त्यात कोणतेही अपडेट करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि हे सुनिश्चित केले पाहिजे.

