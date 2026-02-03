Farmer Loan Waiver: “कर्जावर कर्ज, व्याजावर व्याज… आता थांबणार!” ; शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मंत्री बावनकुळेंची मोठी घोषणा!

महाराष्ट्रातील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकत्याच झालेल्या दोन सभांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधी महत्त्वपूर्ण विधाने केली आहेत. यामध्ये मध्यमवर्गीय आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मुद्दा तसेच मोफत वीज पुरवठ्याची योजना यांचा समावेश आहे. या वक्तव्यांमुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात आशेचे किरण निर्माण झाले असून, महायुती सरकारकडून लवकरच ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..कर्जमाफीबाबत स्पष्ट भूमिकाप्रथम, धाराशिव जिल्ह्यातील येणेगुर गावात आयोजित एका सभेत बोलताना मंत्री बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, सरकारने दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि मध्यमवर्गीय गरीब शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी कर्जमाफी केली जाईल. या योजनेचा फायदा फक्त त्या शेतकऱ्यांना होईल जे दशकानुदशके शेतात कष्ट करत आहेत, परंतु त्यांच्या परिश्रमाचा मोबदला मिळत नाही. .Kolhapur Farmer Protest : शेती वाचवण्यासाठी आंदोलनाचा ज्वालामुखी; निळपणमध्ये उस जाळून संताप व्यक्त.कर्जावर व्याज आणि व्याजावर अतिरिक्त शुल्कत्यांनी नमूद केले की, अनेक शेतकरी ४० वर्षांपासून शेती करत असूनही कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. कर्जावर व्याज आणि व्याजावर अतिरिक्त शुल्क असे चक्र सुरू राहिल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. परिणामी, काही शेतकरी निराश होऊन आत्महत्येसारख्या टोकाच्या विचारांकडे वळत आहेत. मात्र, सरकार असे होऊ देणार नाही, असे ठामपणे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.विशेष म्हणजे, मंत्री बावनकुळे यांनी या कर्जमाफीचा लाभ फक्त गरीब आणि मेहनती शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित ठेवण्याचे संकेत दिले. ते म्हणाले की, फार्महाऊस मालक किंवा श्रीमंत शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. त्याऐवजी, वर्षानुवर्षे शेतात घाम गाळणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल..याशिवाय, भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची गरजच पडू नये, यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत आहे. या वक्तव्यामुळे महायुती सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा कधी होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षही या मुद्द्यावर सरकारला आव्हान देत असून, लवकरच ठोस कृती अपेक्षित आहे..शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी मोफत वीज पुरवठादुसरीकडे, उमरगा-लोहारा तालुक्यातील कोराळ मोड येथे सोमवारी (दिनांक २) आयोजित जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचार सभेत मंत्री बावनकुळे यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यात भाजपचे सरकार असल्यास 'लाडकी बहीण' योजना कायम राहील. .महत्वाकांक्षी योजना राबवण्यासाठी सरकार सज्जयाशिवाय, 'लखपती दीदी' ही महत्वाकांक्षी योजना राबवण्यासाठी सरकार सज्ज आहे. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी मोफत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असून, दिवसा आणि रात्री दोन्ही वेळी वीज उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे शेती अधिक उत्पादक होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सभेला सुरुवात होण्यापूर्वी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.मंत्री बावनकुळे यांच्या या दोन्ही वक्तव्यांमुळे शेतकरी वर्गात उत्साह निर्माण झाला आहे. मात्र या घोषणांचे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होईल, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे..Kolhapur Farmer Protest : शेती वाचवण्यासाठी आंदोलनाचा ज्वालामुखी; निळपणमध्ये उस जाळून संताप व्यक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.