Farmer Loan Waiver: “कर्जावर कर्ज, व्याजावर व्याज… आता थांबणार!” ; शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मंत्री बावनकुळेंची मोठी घोषणा!

Maharashtra Government Signals Farmer Loan Waiver and Free Power Support : महाराष्ट्रातील गरीब व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी आणि शेतीसाठी मोफत वीज पुरवठ्याबाबत सरकारचे स्पष्ट संकेत
esakal

Sandip Kapde
महाराष्ट्रातील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकत्याच झालेल्या दोन सभांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधी महत्त्वपूर्ण विधाने केली आहेत. यामध्ये मध्यमवर्गीय आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मुद्दा तसेच मोफत वीज पुरवठ्याची योजना यांचा समावेश आहे. या वक्तव्यांमुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात आशेचे किरण निर्माण झाले असून, महायुती सरकारकडून लवकरच ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

