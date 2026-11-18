महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि कामाच्या अटींबाबत महत्त्वाचे बदल करणारे महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 अधिसूचित केले आहेत. 5 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचित झालेले हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास, किमान वेतन, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाइम आणि वेतन कपातीसाठी एकसमान तरतुदी करण्यात आल्या आहेत..कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी बुधवारी या नियमांची माहिती दिली. हे नियम वेतन संहिता, 2019 अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू असतील. यामुळे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, 1963 आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, 1963 यांची जागा नवीन नियम घेतील. मात्र, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन निश्चितीला हे नियम लागू होणार नाहीत..Balasaheb Thackeray Photo: फोटो फाडल्याच्या आरोपांवर शायना एनसींकडून स्पष्टीकरण; एकनाथ शिंदेही बोलले....नव्या नियमांनुसार, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा सामान्य कामाचा दिवस आठ तासांचा असेल. इतर वेतन पद्धतींनुसार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास आठवड्याला 48 तासांपेक्षा अधिक असणार नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून एक दिवस विश्रांती देणे नियोक्त्यांसाठी बंधनकारक असेल.साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी कर्मचाऱ्याला कामावर बोलावल्यास त्याला भरपाई रजा द्यावी लागेल. तसेच अशा दिवशी केलेल्या कामासाठी सामान्य वेतनदराच्या किमान दुप्पट दराने ओव्हरटाइम द्यावा लागेल..नवीन नियमांमध्ये वेतनाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलाउन्स यांचा समावेश असेल. इतर भत्ते आणि वेतनातील वगळलेल्या घटकांचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, अतिरिक्त रक्कम वेतनामध्ये समाविष्ट केली जाईल. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीसारख्या वैधानिक लाभांची गणना अधिक स्पष्टपणे करता येणार आहे..UPI Payment: ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे! देशात उद्या 45 मिनिटं बंद राहणार यूपीआय सेवा; बँकेने दिला 'हा' पर्याय....राज्य सरकार किमान वेतनाचे दर प्रतिदिन या आधारावर निश्चित करणार आहे. त्यानुसार तासाचे वेतन काढण्यासाठी दैनिक वेतनाचे आठ भाग केले जातील, तर मासिक वेतन निश्चित करताना दैनिक दराला 26 ने गुणले जाईल. कर्मचाऱ्यांचे वर्गीकरण उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा चार श्रेणींमध्ये करण्यात आले आहे. .महागाईच्या बदलत्या दरानुसार कर्मचाऱ्यांच्या चल महागाई भत्त्यात (Variable Dearness Allowance) वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाणार आहे. ही सुधारणा दरवर्षी 1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबरपूर्वी करण्यात येईल. यासाठी भारतीय कामगार ब्युरोकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाची (CPI-IW) सरासरी विचारात घेतली जाणार आहे..Petrol Diesel LPG Price: महागाईने हैराण जनतेला आणखी झटका? गॅस सिलिंडरमागे 150 रुपये कमिशनची मागणी; गॅस-पेट्रोल-डिझेल महागणार?.नवीन नियमांनुसार, नियोक्त्यांना एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या एकूण वेतनातून 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही. यापेक्षा जास्त रक्कम वसूल करायची असल्यास ती पुढील वेतन कालावधींमध्ये टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल.कर्मचाऱ्याचे नुकसान केल्याबद्दल किंवा शिस्तभंगासाठी दंड म्हणून वेतन कपात करण्यापूर्वी नियोक्त्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कारणे दाखवा नोटीस द्यावी लागेल. तसेच कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक असेल..नियोक्त्यांना कर्मचाऱ्यांची नोंदवही, वेतन आणि ओव्हरटाइम नोंदी तसेच उपस्थितीची माहिती ठेवावी लागेल. या नोंदी कागदी किंवा डिजिटल स्वरूपात ठेवता येतील. शेवटची नोंद केल्याच्या तारखेपासून किमान पाच वर्षे या नोंदी जतन करणे आवश्यक असेल. तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पगाराच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी वेतनाची स्लिप देणे बंधनकारक असेल.कर्मचाऱ्यांना त्यांना मिळणारे वेतन किंवा इतर देय रक्कम स्वीकारण्यासाठी वारसदार किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीची नोंद करता येणार आहे. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये वितरित न झालेली रक्कम निर्धारित मुदतीत संबंधित सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी लागेल..वेतन, साप्ताहिक सुट्टीचे पैसे, ओव्हरटाइम, बेकायदेशीर वेतन कपात, किमान बोनस आणि स्त्री-पुरुष वेतनातील भेदभाव यासंबंधी तक्रारींसाठीही नवीन नियमांमध्ये तरतूद आहे.कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना आणि निरीक्षक-सह-सुविधादाते (Inspectors-cum-Facilitators) एकत्रितपणे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतनासंबंधी तक्रारींचे निराकरण करून घेण्यासाठी अधिक स्पष्ट आणि सुलभ व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.