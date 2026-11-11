Petrol Diesel Prices Today : पेट्रोल-डिझेल महाग झाले की स्वस्त? महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज इंधनाचे दर किती? पाहा संपूर्ण यादी

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरूच आहेत. सध्या ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल सुमारे ९२ डॉलरच्या आसपास आहे. जागतिक बाजारातील या घडामोडींचा परिणाम इंधन दरांवर होण्याची शक्यता असली, तरी तूर्तास वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी ११ नोव्हेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले असून, महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाच्या किमती स्थिर आहेत. त्यामुळे आजही वाहनधारकांना पेट्रोल आणि डिझेलसाठी कालच्याच दराने पैसे मोजावे लागणार आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज सकाळी ६ वाजता अद्ययावत केले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य, वाहतूक खर्च आणि राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स (VAT) यांसारख्या घटकांवर इंधनाच्या किमती अवलंबून असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे असतात..Oil Price: कच्च्या तेलाचे दर आठवडाभरात १७ टक्क्यांनी घसरले; भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?. प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दरआज ११ नोव्हेंबर रोजी मुंबई आणि ग्रेटर मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर १११.२१ रुपये आहे. पुण्यात पेट्रोल १११.९० रुपये, नागपुरात १११.७२ रुपये, ठाण्यात १११.३१ रुपये, नाशिकमध्ये ११२.२४ रुपये आणि कोल्हापुरात ११२.६० रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे..याशिवाय अकोल्यात १११.७८ रुपये, अमरावतीत १११.९७ रुपये, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ११२.०८ रुपये, नांदेडमध्ये ११३.१८ रुपये, जालन्यात ११३.२१ रुपये, तर गोंदियामध्ये ११३.०४ रुपये पेट्रोलचा दर आहे..डिझेलचे दर किती?डिझेलच्या दरांमध्येही कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबई आणि ग्रेटर मुंबईमध्ये डिझेल ९७.८३ रुपये, पुण्यात ९८.५५ रुपये, नागपुरात ९८.३८ रुपये, ठाण्यात ९७.९७ रुपये, तर नाशिकमध्ये ९८.८९ रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध आहे..अकोल्यात डिझेलचा दर ९८.४८ रुपये, अमरावतीत ९८.६४ रुपये, कोल्हापुरात ९९.२५ रुपये, नांदेडमध्ये ९९.८३ रुपये आणि गोंदियामध्ये ९९.६६ रुपये आहे..एकूणच, ११ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर असल्याने वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, इंधनाचे दर शहरानुसार बदलत असल्याने वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.