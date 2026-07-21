Maruti Suzuki Price Hike: ऑगस्टपासून मारुती सुझुकीच्या गाड्या महाग होणार! वर्षात दुसरी दरवाढ; कारण काय? किंमतीत किती वाढ होणार, पाहा

Car Price Hike: देशातील सर्वात मोठी वाहन उत्पादक कंपनी असणाऱ्या मारुती सुझुकी इंडियाने आपल्या विविध मॉडेल्सच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 2026 पासून गाड्यांच्या किंमतीत कमाल 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे. ही वाढ प्रत्येक मॉडेलनुसार वेगवेगळी असेल..दरवाढ का?कंपनीने सांगितले की, कच्चा माल, उत्पादन आणि इतर इनपुट खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. गेल्या काही महिन्यांत खर्च नियंत्रणासाठी अंतर्गत पातळीवर विविध उपाययोजना आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे आणि खर्चाच्या दबावामुळे संपूर्ण भार कंपनीला स्वतः उचलणे शक्य होत नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले..SIP Investment: महिन्याला फक्त 500 रुपयांची SIP तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते का? 10 आणि 20 वर्षांनंतर किती पैसे मिळतील ते पाहा.मारुती सुझुकी सध्या S-Presso सारख्या एंट्री-लेव्हल कारपासून ते Invicto MPV सारख्या प्रीमियम वाहनांपर्यंत विविध मॉडेल्सची विक्री करते. ही वाढ होत असताना याचा ग्राहकांवर कमीत कमी परिणाम व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे..वर्षात दुसरी दरवाढविशेष म्हणजे, 2026 मध्ये मारुती सुझुकीकडून ही दुसरी किंमतवाढ असेल. यापूर्वी कंपनीने जून 2026 पासूनही वाहनांच्या किंमतीत 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली होती. त्यावेळी वाढत्या इनपुट कॉस्ट, कमोडिटीच्या किमतीतील वाढ आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या महागाईचा परिणाम असल्याचे कारण देण्यात आले होते..PF Rule: लग्नासाठी कर्ज घेण्याची गरज नाही! PF मधूनच 5 वेळा काढता येणार पैसे; काय आहे नवा नियम?.विक्रीही चांगली दरवाढीच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीची विक्री स्थिर राहिल्याचे दिसून येते. जून 2026 मध्ये मारुती सुझुकीने एकूण 2,00,390 वाहनांची विक्री केली. यामध्ये देशांतर्गत बाजारातील 1,50,150 वाहनांचा आणि निर्यातीत 42,768 वाहनांचा समावेश होता.याआधी मे 2026 मध्ये कंपनीने विक्रीचा नवा विक्रम नोंदवला होता. त्या महिन्यात कंपनीने एकूण 2,42,688 वाहनांची विक्री केली होती, तर देशांतर्गत घाऊक विक्रीचा आकडा 1,93,535 वाहनांपर्यंत पोहोचला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.