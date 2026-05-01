New Rule: 1 मेपासून पैशांशी संबंधित मोठे बदल! ATM, UPI, गॅस सिलिंडर ते क्रेडिट कार्ड; काय बदलणार, काय महागणार?

New Rules from 1st May 2026: प्रत्येक वर्षात एप्रिल आणि मे महिन्याची पहिली तारीख ही आर्थिक व्यवाहरांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. अशाच साठी आता 1 मे 2026 ही तारीख विशेष आहे. या दिवसापासून आर्थिक गोष्टींशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन जीवनावर आणि खर्चावर होईल. गॅस सिलिंडर, ATM मधून पैसे काढणे, UPI पेमेंट किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर असो, तुम्हाला सर्वत्र काहीतरी नवीन दिसेल. या नवीन नियमांचा तुमच्या खिशावर नेमका परिणाम जाणून घ्या..1. गॅस सिलिंडरचे नवीन नियम1 मे रोजी LPG गॅसच्या किमतींना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे. गॅस कंपन्या (इन्डेन, HP आणि भारत गॅस) गॅस बुकिंगच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत आहेत. आता डिलिव्हरीच्या वेळी OTP-आधारित पडताळणी अनिवार्य असू शकते. याशिवाय, उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसीची अंतिम मुदत देखील महत्त्वाची आहे..Bank News: कामाची बातमी! 1 मे ला बँका बंद की सुरू? RBI ची मोठी अपडेट.2. UPI नियम कडकRBI ने आता डिजिटल पेमेंटमधील सुरक्षा आणखी मजबूत केली आहे. 1 मे पासून UPI व्यवहारांसाठी टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन लागू होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, केवळ पिनच नव्हे, तर बायोमेट्रिकची देखील आवश्यकता असेल. यामुळे ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यास मदत होईल..3. क्रेडिट कार्डक्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी ही बातमी थोडी निराशाजनक आहे. अनेक बँका रिवॉर्ड पॉइंट्स कमी करत आहेत.SBI कार्डने आपल्या शुल्क रचनेतही बदल केला आहे. आता ₹100 ते ₹500 पर्यंतच्या शिल्लक रकमेसाठी लेट पेमेंट चार्ज ₹100 असेल, तर ₹500 ते ₹1000 पर्यंतच्या शिल्लक रकमेसाठी ते वाढवून ₹500 करण्यात आले आहे. याशिवाय, BPCL SBI कार्डवरील वार्षिक शुल्क माफीसाठी आता वार्षिक ₹1 लाख खर्च करणे आवश्यक असेल, जे पूर्वी फक्त ₹50,000 होते..4. ATM चार्ज वाढणारRBI ने इंटरचेंज शुल्कात वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. मासिक मोफत मर्यादा संपल्यानंतर, प्रत्येक वेळी रोख रक्कम काढण्यासाठी पूर्वीच्या ₹21 ऐवजी आता ₹23 शुल्क लागेल. त्यासोबतच तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या बँकेच्या ATM वर फक्त 5 मोफत व्यवहार आणि इतर बँकांच्या ATM वर मेट्रो भागांमध्ये 3, नॉन-मेट्रो भागांमध्ये 5 व्यवहार करू शकता. .5. शेअर बाजार आणि GSTसेबीच्या निर्देशानुसार ट्रेडिंग खात्याची सुरक्षा आणखी मजबूत केली जात आहे. शेअर बाजारातील ट्रेडिंगसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि GST पोर्टलवरील नवीन ई-इनव्हॉइसिंग नियम देखील 1 मेपासून लागू होत आहेत..6. विम्याची रक्कम आपोआप कापली जाईलप्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना यांसारख्या सरकारी विमा योजनांचे हप्ते आता थेट तुमच्या बँक खात्यातून आपोआप वजा केले जातील. त्यांचे ₹436 आणि ₹20 चे वार्षिक हप्ते आता तुमच्या खात्यातून आपोआप वजा केले जातील..8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! पगार किती वाढणार? 8व्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या बैठकीत मोठा संकेत.7. ऑनलाइन गेमिंगसाठी नोंदणी आवश्यक1 मे पासून, ऑनलाइन गेमिंगची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाईल. यात मनी गेम्स, सोशल गेम्स आणि ई-स्पोर्ट्स यांचा समावेश असेल. मनी गेम्ससाठी नोंदणी आवश्यक असून आता आणखी कडक नियम लागू होणार..