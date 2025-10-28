Personal Finance

Market Today : MCX वर ट्रेडिंग ठप्प! गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण

Multi Commodity Market : सकाळी 9 वाजता सुरू होणारे ट्रेडिंग 10 नंतरही बंद; ट्रेडिंग सुरू करण्यासाठी पर्यायी साइट MCX DR चा वापर करण्याचा निर्णय
Multi Commodity Trading Exchange Updates : मंगळवार, 28 ऑक्टोबर रोजी नेहमीप्रमाणे शेअर बाजारात व्यवहार सुरू झालेत. मात्र, दुसरीकडे देशातील सर्वात मोठ्या कमोडिटी ट्रेडिंग एक्स्चेंजपैकी एक असलेल्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX)वर सकाळी ट्रेडिंग सुरूच झाले नाही. साधारणपणे MCX वर सकाळी 9 वाजता ट्रेडिंग सुरू होते, पण आज सकाळी 10 वाजेपर्यंत ते सुरू होऊ शकले नाही.

