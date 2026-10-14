EMI Rule: मेडिकल इमर्जन्सी किंवा पगार उशिरा आल्याने EMI चुकली? बँकेचे हे नियम माहीत आहेत का?

Missed home loan EMI consequences and How to manage: तुम्ही पर्सनल किंवा अन्य कोणतं लोन घेतलं असेल तर दर महिन्याच्या ठरलेल्या तारखेला तुम्हाला EMI भरण महत्त्वाचं आहे. मात्र कधी-कधी पगार उशीरा येतो, अचानक मेडिकल खर्च वाढतो किंवा तुमच्या बँक खात्यातून ऑटो डेबिट होत नाही. अशावेळी EMI वेळेवर भरता येत नाही. EMI भरण्यास उशीर झाल्यास बँकेकडून लेट पेमेंट चार्ज आकारला जाऊ शकतो. तसेच, उशिरा पेमेंट केल्याने तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवरही परिणाम होऊ शकतो..EMI चुकल्यास किती दंड?पर्सनल लोनची EMI ठरलेल्या तारखेपर्यंत भरली नाही, तर बँक कर्जाच्या अटींनुसार लेट पेमेंट चार्ज किंवा थकीत रकमेवर लागू होणारे पेनल चार्ज आकारू शकते. हा चार्ज प्रत्येक बँकेत आणि कर्जाच्या अटींनुसार वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे एक EMI उशिरा भरल्यास प्रत्येकाला सारखाच दंड लागतो, असं नाही.माहिती घ्याथकीत रक्कम वेळेत भरली नाही, तर तुमचा आर्थिक भार आणखी वाढू शकतो. त्यातच पुढील EMI ची तारीख आली, तर आधीची थकीत रक्कम आणि नवीन EMI असं दोन्हींचं पेमेंट करावं लागू शकतं. त्यामुळे महिन्याचं बजेट बिघडू शकतं. म्हणूनच EMI चुकल्याचं लक्षात येताच बँकेशी संपर्क साधा आणि थकीत रक्कम व लागू शुल्क यांची माहिती घ्या..Gold Rate Today: दसऱ्याच्या तोंडावर सोन्याचे भाव कोसळले! 3 दिवसांत ₹32,000 ची घसरण; पाहा तुमच्या शहरातील ताजे दर.क्रेडिट स्कोअरवर काय परिणाम?कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरण्याचा रेकॉर्ड हा तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक आहे. बँका किंवा इतर NBFC ग्राहकांच्या कर्जफेडीची माहिती क्रेडिट ब्युरोकडे पाठवतात. EMI भरण्यास उशीर झाला आणि त्याची नोंद क्रेडिट ब्युरोकडे झाली, तर तुमच्या क्रेडिट रेकॉर्डवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.क्रेडिट स्कोअर कमी झाल्यास भविष्यात पर्सनल लोन, होम लोन किंवा क्रेडिट कार्ड मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. काही कर्जदाते जास्त व्याजदर किंवा कठोर अटीही लागू करू शकतात. मात्र, एक EMI चुकल्यामुळे प्रत्येकाचा क्रेडिट स्कोअर ठरावीक प्रमाणातच कमी होईल, असं नाही. त्यावर पेमेंटला झालेला उशीर, आधीचा क्रेडिट रेकॉर्ड आणि संबंधित माहिती कशी नोंदवली गेली आहे, यांचा परिणाम होऊ शकतो..बँकेचे फोन आणि मेसेज दुर्लक्षित करू नकाEMI थकल्यास बँक किंवा NBFC तुम्हाला SMS, ईमेल किंवा फोनद्वारे पेमेंटची आठवण करून देऊ शकते. अशा वेळी हे मेसेज दुर्लक्षित करण्याऐवजी बँकेशी संपर्क साधणं योग्य ठरतं.पगार उशिरा आल्यामुळे किंवा अचानक खर्च वाढल्यामुळे EMI भरता येत नसेल, तर बँकेला तुमची परिस्थिती स्पष्टपणे सांगा. थकीत हप्ता भरण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याची माहिती घ्या.पेमेंटच्या व्यवस्थेत बदल किंवा कोणतीही सवलत मिळत असल्यास तिच्या अटी आधी समजून घ्या. प्रत्येक कर्जामध्ये अशी सुविधा उपलब्ध असेलच, असं नाही..ऑटो-डेबिट फेल झालं तर काय?प्रत्येक वेळी EMI चुकण्यामागे पैशांची कमतरता हेच कारण नसतं. कधी बँकेच्या सर्व्हरमधील अडचण, ऑटो-डेबिट मँडेटमधील त्रुटी किंवा खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळेही पेमेंट फेल होऊ शकतं. असं झाल्यास बँक खात्यातील शिल्लक आणि व्यवहार तपासा. खात्यात पुरेसे पैसे असूनही EMI कापली गेली नसेल, तर बँकेशी संपर्क साधून कारण जाणून घ्या.त्यानंतर कर्ज देणाऱ्या संस्थेच्या अधिकृत अॅप, वेबसाइट किंवा मान्यताप्राप्त माध्यमातून थकीत रक्कम भरा. पेमेंट केल्यानंतर त्याची पावती जतन करून ठेवा. तसेच, कर्जाच्या खात्यात EMI जमा झाल्याची नोंद अपडेट झाली आहे का, हे तपासा. ऑटो-डेबिट फेल झाल्यामुळे शुल्क आकारलं असल्यास त्याबाबतही बँकेकडून स्पष्टीकरण मागा..Successful Investment: बाबो! ही महिला चक्क पार्किंगमधून कमावते लाखो रुपये; नेमका काय आहे बिझनेस?.EMI चुकू नये यासाठी काय कराल?पगाराच्या तारखेनुसार EMI ठरवा - दर महिन्याला पगार ज्या तारखेला येतो, त्यानुसार EMI ची तारीख निवडण्याचा विचार करा.खात्यात अतिरिक्त पैसे ठेवा - EMI कापली जाण्याच्या वेळी खात्यात पुरेशी रक्कम असेल, याची खात्री करा.मोबाइल रिमाइंडर लावा - EMI भरण्याच्या तारखेआधी आठवण करून देणारा अलर्ट सेट करा.इमर्जन्सी फंड तयार करा - अचानक मेडिकल खर्च, नोकरीतील बदल किंवा पगाराला उशीर अशा परिस्थितींसाठी स्वतंत्र बचत ठेवा. शक्य असल्यास काही महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाइतकी रक्कम बाजूला ठेवा.यामुळे अचानक आर्थिक अडचण आली, तरी EMI भरण्यासाठी मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.