Personal Finance

EMI Rule: मेडिकल इमर्जन्सी किंवा पगार उशिरा आल्याने EMI चुकली? बँकेचे हे नियम माहीत आहेत का?

Personal loan EMI penalty rules India: पगार उशिरा येणे किंवा अचानक वैद्यकीय खर्च वाढणे अशा कारणांमुळे कर्जाचा हप्ता वेळेवर भरणे कठीण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत बँकेचे नियम काय आहेत आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
personal loan EMI rules

EMI Rules: Missed an EMI Due to Salary Delay or Medical Emergency? Know the Bank Rules

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Missed home loan EMI consequences and How to manage: तुम्ही पर्सनल किंवा अन्य कोणतं लोन घेतलं असेल तर दर महिन्याच्या ठरलेल्या तारखेला तुम्हाला EMI भरण महत्त्वाचं आहे. मात्र कधी-कधी पगार उशीरा येतो, अचानक मेडिकल खर्च वाढतो किंवा तुमच्या बँक खात्यातून ऑटो डेबिट होत नाही. अशावेळी EMI वेळेवर भरता येत नाही. EMI भरण्यास उशीर झाल्यास बँकेकडून लेट पेमेंट चार्ज आकारला जाऊ शकतो. तसेच, उशिरा पेमेंट केल्याने तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवरही परिणाम होऊ शकतो.

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