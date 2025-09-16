Mother Dairy Cuts Milk Prices by Rs 2 Per Litre After GST Revision

Esakal

Personal Finance

दूध, तूप अन् लोणी होणार स्वस्त! मदर डेअरीचा मोठा निर्णय, GST कपातीनंतर दरात केले बदल

Mother Dairy Price Cut : मदर डेअरीने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदलानंतर मोठा निर्णय़ घेतला आहे. दूध, तूप आणि लोण्याच्या दरात कपात केली आहे. टेट्रा पॅक दुधाच्या दरात प्रतीलीटर २ रुपये कपात होणार आहे.
Published on

केंद्र सरकारने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल केल्यानं सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दैनंदिन वापरातल्या वस्तूंपासून ते महागड्या गाड्यांपर्यंत अनेक गोष्टींचे दर यामुळे कमी होणार आहेत. आता मदर डेअरीने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदलानंतर मोठा निर्णय़ घेतला आहे. दूध, तूप आणि लोण्याच्या दरात कपात केली आहे. मदर डेअरीने टेट्रा पॅक दुधाच्या दरात प्रतीलीटर २ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

