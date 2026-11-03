Reliance Shares: दिवाळीपूर्वीच पैशांचा पाऊस...! एकाच दिवसात कमावले ७९,७०० कोटी रुपये; अदानी अजूनही पुढे

दिवाळीपूर्वी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये झालेल्या विक्रमी तेजीमुळे अंबानी यांच्या संपत्तीत अवघ्या एका दिवसात तब्बल ७९ हजार ७०० कोटी रुपयांची भर पडली. त्यामुळे त्यांची एकूण संपत्ती आता ८५.७ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ८.१३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकातही त्यांनी मोठी झेप घेत २३ वे स्थान मिळवले आहे. मात्र, आशियातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती होण्याच्या शर्यतीत ते अद्याप गौतम अदानी यांच्या मागे आहेत. दिलेल्या माहितीनुसार, एका डॉलरचा विनिमय दर ९४.९४ रुपये आहे..रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये १२ टक्क्यांची विक्रमी वाढसोमवारी शेअर बाजारात रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या समभागांनी दमदार कामगिरी केली. कंपनीच्या शेअर्समध्ये तब्बल १२ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. व्यवहारादरम्यान शेअरचा भाव १ हजार ३०० रुपयांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. एप्रिल २०२० नंतर एका दिवसात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ ठरली आहे. कंपनीने जाहीर केलेले दुसऱ्या तिमाहीचे उत्कृष्ट आर्थिक निकाल आणि विविध ब्रोकरेज कंपन्यांकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद यामुळे शेअर्समध्ये ही तेजी दिसून आली.या वाढीचा फायदा केवळ कंपनीचे मालक मुकेश अंबानी यांनाच झाला नाही, तर रिलायन्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भागधारकांनाही त्याचा लाभ मिळाला. रिलायन्स समूहाचे एकूण बाजार भांडवल एका दिवसात तब्बल २ लाख कोटी रुपयांनी वाढले. त्यामुळे कंपनीचे बाजार भांडवल १७.५९ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले..आशियातील श्रीमंतांच्या यादीत अदानींचे वर्चस्व कायममुकेश अंबानी यांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली असली, तरी आशियातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तीचा मान अद्याप गौतम अदानी यांच्याकडेच आहे. अदानी यांची एकूण संपत्ती १११ अब्ज डॉलर म्हणजेच १०.५३ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. त्यामुळे ते आशियातील अब्जाधीशांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहेत.टिकटॉकची निर्मिती करणाऱ्या बाइटडान्सचे संस्थापक झांग यिमिंग १०५ अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह दुसऱ्या स्थानावर आहेत. तर मुकेश अंबानी ८५.७ अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह आशियातील श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत..UPI Record : ऑक्टोबरमध्ये डिजिटल पेमेंटचा धमाका! यूपीआयची विक्रमी घौडदौड; रोज ८२ कोटींहून अधिक व्यवहार.गोल्डमन सॅक्सकडून १,८४० रुपयांचे लक्ष्यरिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सबाबत आंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज कंपन्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. गोल्डमन सॅक्स आणि नोमुरा या दोन्ही कंपन्यांनी रिलायन्सच्या शेअर्सना 'बाय' रेटिंग कायम ठेवले आहे. कंपनीच्या तिमाही निकालांनंतर त्यांनी शेअरच्या संभाव्य किमतीचे लक्ष्यही निश्चित केले आहे. गोल्डमन सॅक्सने रिलायन्सच्या शेअरसाठी १ हजार ८४० रुपयांचे लक्ष्य दिले आहे. तर नोमुराने हे लक्ष्य १ हजार ५६० रुपये ठेवले आहे..दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीची दमदार आर्थिक कामगिरीरिलायन्स इंडस्ट्रीजने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक आघाडीवर भरीव कामगिरी केली. कंपनीचा एकत्रित महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत २८ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी ३.६२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. त्याचबरोबर व्याज, कर, घसारा आणि कर्जमाफीपूर्वीचा नफा अर्थात ईबीआयटीडीए २४ टक्क्यांनी वाढून ६२ हजार ४०९ कोटी रुपये झाला..कंपनीच्या निव्वळ नफ्यातही ३४ टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली असून तो २९ हजार ५५० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. महसूल, ईबीआयटीडीए आणि निव्वळ नफा या तिन्ही आर्थिक निकषांमध्ये झालेली वाढ कंपनीच्या तिमाही कामगिरीतील सुधारणा दर्शवते.Disclaimer : ही माहिती केवळ बातमीच्या उद्देशाने देण्यात आली आहे. हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य ती काळजी घ्यावी किंवा आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. लाईव्ह हिंदुस्तान कोणत्याही शेअर्सची खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस करत नाही..FD Rates: सरकारी बँकेने FD वरील व्याजदर वाढवले; नवीन योजनाही सुरू! ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार इतकं व्याज, दिवाळीआधी गुंतवणुकीची संधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.