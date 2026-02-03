Mumbai Gold Rate U-Turn : मुंबईत सोन्याचा यु-टर्न! सकाळच्या घसरणीनंतर दुपारी अचानक वाढ, जाणून घ्या ताजे भाव

Gold Rate Today 3 Feb 2026 : मंगळवारी मुंबईत सोन्याच्या भावात सलग पाचव्या दिवशी घसरण झाल्यानंतर दुपारी मात्र जोरदार उसळी पाहायला मिळाली. दरम्यान, चांदीच्या दरात घट झाली असून सोमवारी सुरू झालेली घसरण कायम राहिली आहे..सोन्याच्या भावात काल आणि आज सकाळी झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर ही काही प्रमाणात रिकव्हरी दिसून आली आहे. सोन्याच्या भावात सध्या काहीशी सुधारणा दिसत असली तरी ती फार मजबूत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..Gold Loan : बँकेत जर 10 ग्रॅम सोनं गहाण ठेवल तर किती कर्ज मिळतं? किती पैसे वापरायला मिळतात? जाणून घ्या सर्व माहिती .मुंबई-पुणे सध्याचा सोन्याचा भाव GoodReturns च्या माहितीनुसार,24 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 760 रुपयांनी वाढून 1,53,930 रुपये झाले आहे. 22 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 700 रुपयांनी वाढून 1,41,110 रुपये झाले आहे.पुण्यातही सोन्याचा भाव जवळपास मुंबई इतकाच आहे. .चांदीचा भाव तेवढाच मुंबई आणि महाराष्ट्रभर चांदीचा भाव कालच्या तुलनेत सकाळपासून 20 हजार रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,80,000 रुपये प्रति किलो इतका आहे. .Sensex Today : अवघ्या 20 मिनिटांत शेअर बाजारात 20 लाख कोटींचा नफा! गुंतवणूकदार मालामाल, ऐतिहासिक वाढीमागची ही '3' मोठी कारणं.MCX वरील सोने-चांदीचा भाव MCX सिल्वर फ्युचर्स मार्च एक्सपायरीचा भाव सकाळपासून सुमारे 15% वाढून 2,64,612 रुपये प्रति किलो झाला आहे. तर मार्च एक्सपायरीच्या गोल्ड फ्युचर्सचा भाव सुमारे 7% वाढून 1,50,390 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. (Disclaimer - संबंधित माहिती ही Goodreturns वेबसाइट वरून घेतली आहे. त्यामुळे फक्त वाचकांच्या माहितीसाठी ही बातमी देण्यात येत असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.