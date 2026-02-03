Personal Finance

Mumbai Gold Rate U-Turn : मुंबईत सोन्याचा यु-टर्न! सकाळच्या घसरणीनंतर दुपारी अचानक वाढ, जाणून घ्या ताजे भाव

Mumbai Gold Rate : मुंबईतील सोने-चांदीच्या दरातील ही हालचाल जागतिक कमोडिटी बाजारातील अस्थिर वातावरणाचे प्रतिबिंब मानली जात आहे. त्यामुळे गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी असा तज्ञांचा सल्ला आहे.
Mumbai Gold Rate Takes U-Turn: Prices Rebound Sharply After Morning Fall

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Rate Today 3 Feb 2026 : मंगळवारी मुंबईत सोन्याच्या भावात सलग पाचव्या दिवशी घसरण झाल्यानंतर दुपारी मात्र जोरदार उसळी पाहायला मिळाली. दरम्यान, चांदीच्या दरात घट झाली असून सोमवारी सुरू झालेली घसरण कायम राहिली आहे.

