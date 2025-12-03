Mumbai Property: हे कोणालाही अपेक्षित नव्हतं! मुंबईत एवढ्या वेगाने घरे का विकत घेत आहेत? प्रॉपर्टी मार्केटने मोडले सर्व रेकॉर्ड

मुंबईत घरखरेदीचा कल प्रचंड वाढला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात मालमत्ता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क संकलनाने आतापर्यंतचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुंबईत एकूण १२,२१९ मालमत्तांची नोंदणी झाली. हा आकडा मागील वर्षीच्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी जास्त आहे. यातून राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्कापोटी १,०३८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, जो गेल्या वर्षीपेक्षा १२ टक्के अधिक आहे. ऑक्टोबर २०२५ च्या तुलनेत नोंदणीमध्ये पाच टक्के वाढ झाली, तर महसूल जवळपास स्थिर राहिला..घरे विकत घेण्याची स्पर्धा वाढलीमुंबईचा निवासी रिअल इस्टेट बाजार सध्या उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. घरे विकत घेण्याची स्पर्धा वाढली आहे. नाईट फ्रँक इंडियाच्या अहवालानुसार, आलिशान आणि उच्च किंमतीच्या सदनिकांची मागणी वेगाने वाढते आहे. पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या घरांचा बाजारातील वाटा गेल्या वर्षीच्या पाच टक्क्यांवरून यंदा सात टक्क्यांवर पोहोचला आहे.त्याचवेळी एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांचा वाटा कमी झाला आहे. दोन ते पाच कोटींच्या घरांचा वाटा स्थिर आहे, तर एक ते दोन कोटी किंमतीच्या सदनिकांचा वाटा २०२४ मधील ३१ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ३३ टक्क्यांवर गेला आहे..१,३५,८०७ पेक्षा अधिक मालमत्तांची नोंदणी२०२५ च्या पहिल्या अकरा महिन्यांत मुंबईत १,३५,८०७ पेक्षा अधिक मालमत्तांची नोंदणी झाली असून सरकारला त्यातून १२,२२४ कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळाला. हा आकडा मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत नोंदणीमध्ये पाच टक्के आणि महसूलात अकरा टक्के वाढ दर्शवतो. यंदाचे वर्ष मुंबईच्या मालमत्ता विक्रीसाठी आतापर्यंतचे सर्वोत्तम वर्ष ठरत आहे..Mumbai Pollution: वाऱ्यामुळे प्रदूषणात घट! ‘एक्यूआय’मध्ये सुधारणा; कारवाईचाही हातभार.नोव्हेंबर सर्वोत्तम महिना ठरला२०१३ नंतर नोव्हेंबर सर्वोत्तम महिना ठरला आहे. सर्व किंमतीच्या श्रेणींमध्ये मागणी वाढली असून खरेदीदार आता अधिक महागडी आणि प्रशस्त घरे पसंत करत आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. बाजारात कोणतीही मंदी नाही आणि तो नव्या उच्चांकावर स्थिरावला आहे..आकाराच्या दृष्टीने पाहता, एक हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या घरे अद्यापही सर्वाधिक विकल्या जात आहेत. त्यांचा वाटा ८४ टक्के इतका आहे. पाचशे ते एक हजार चौरस फूटांचे घरे विशेषतः लोकप्रिय आहेत, कारण त्या किंमत आणि जागा यांचे उत्तम संतुलन देतात..आलिशान घरांची आवड स्पष्टदुसरीकडे एक हजार ते दोन हजार चौरस फूटांच्या घरांचा वाटा १३ टक्क्यांवर, तर दोन हजार चौरस फूटांपेक्षा मोठ्या लक्झरी अपार्टमेंटचा वाटा चार टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यातून श्रीमंत वर्गाची मोठ्या आणि आलिशान घरांची आवड स्पष्ट दिसते आहे. मुंबईतील हा सततचा तेजीचा कल पाहता, डिसेंबरमध्येही नवे विक्रम प्रस्थापित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Mumbai News: ३ दिवसांत स्पष्टीकरण नाही तर काम थांबवणार! बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर संकट; दोन कंत्राटदारांना महापालिकेची नोटीस, कारण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.