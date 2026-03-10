Mutual Fund: फेब्रुवारीत गुंतवणूकदारांचा बदलला मूड! कोणत्या फंडांमध्ये वाढली गुंतवणूक? गोल्ड ETF गुंतवणुकीत मोठा बदल

Mutual Fund Investment: मागच्या एका वर्षापासून भारतीय शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार सुरू आहेत. शेअर बाजारातील या अस्थिरतेदरम्यानही फेब्रुवारी 2026 महिन्यात म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांनी इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक मात्र वाढविली आहे. पण, यादरम्यान एकूण म्युच्युअल फंड उद्योगातील नेट इनफ्लोमध्ये मात्र मोठी घट नोंदवली गेली. गुंतवणूकदारांनी विशेषतः 'फ्लेक्सी-कॅप' आणि 'मिडकॅप' फंडांवर विश्वास असून, डेट आणि हायब्रिड योजनांबाबत काही प्रमाणात सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले..8 टक्के वाढ Association of Mutual Funds in India (AMFI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये एकूण 25,977 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. जानेवारीमध्ये हा आकडा 24,028 कोटी रुपये होता. म्हणजेच महिन्याच्या तुलनेत 8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, मागील वर्षाच्या तुलनेत ही गुंतवणूक सुमारे 11 टक्क्यांनी कमी आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये इक्विटी फंडांमध्ये 29,303 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात आज 1 तोळा सोन्याचा दर किती? पाहा ताजे भाव .फ्लेक्सी-कॅप फंड्सना सर्वाधिक पसंतीइक्विटी फंडांपैकी फ्लेक्सी-कॅप फंड्समध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक झाली. या वर्गात 6,924 कोटी रुपये गुंतवले गेले. त्यानंतर मिडकॅप फंड्समध्ये 4,002 कोटी रुपये आणि स्मॉलकॅप फंड्समध्ये 3,881 कोटी रुपये गुंतवले गेले.सेक्टरल फंड्समध्ये 187% वाढसेक्टरल आणि थीमॅटिक फंड्समधील गुंतवणुकीत तब्बल 187% वाढ होऊन ते 29,87 कोटी रुपये झाले. .डेट फंड्समध्ये गुंतवणूक वाढली, पण गती कमीडेट फंड्समध्ये सलग दुसऱ्या महिन्यात सकारात्मक इनफ्लो दिसून आला. मात्र, जानेवारीमधील 74,827 कोटी रुपयांच्या तुलनेत फेब्रुवारीत हा आकडा 44 टक्क्यांनी घटून 42,106 कोटी रुपये राहिला.हायब्रिड फंड्समध्येही मंदी तर मल्टी-अॅसेट अलोकेशनला पसंती फेब्रुवारी महिन्यात हायब्रिड फंड्समध्येही गुंतवणूक कमी झाली. यात एकूण इनफ्लो 31 टक्क्यांनी घटून 11,983 कोटी रुपये झाला. मात्र, मल्टी-अॅसेट अलोकेशन फंड्समध्ये 8,476 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली यावरून गुंतवणूकदारांची याला पसंती मिळत असल्याचे दिसते..गोल्ड ETF मध्ये गुंतवणूक कमीफेब्रुवारी 2026 मध्ये गोल्ड ETF मध्ये गुंतवणुकीत मोठी घट झाली. जानेवारीमध्ये यात 24,039 कोटी रुपये गुंतवले गेले होते, तर फेब्रुवारीमध्ये हा आकडा 5,254 कोटी रुपयांवर आल्याने तब्बल 78 टक्क्यांची घट झाली. तसेच सिल्वर ETF मधूनही 826 कोटी रुपयांची घट झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून यात येत आहे.इंडेक्स फंड्समध्ये विक्रमी वाढदरम्यान, इंडेक्स फंड्समध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. जानेवारी 2026 मध्ये यात केवळ 27 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती, तर फेब्रुवारीमध्ये हा आकडा 3,233 कोटी रुपये झाला. म्हणजेच जवळपास 11,745% विक्रमी वाढ नोंदवली गेली..InCred Money म्युच्युअल फंड्सचे CEO नितीन अग्रवाल यांच्या मते, "फेब्रुवारीच्या AMFI आकडेवारीनुसार बाजारात अस्थिरता असूनही इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ कायम आहे. विशेषतः फ्लेक्सी-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला आहे. तर जानेवारीमध्ये विक्रमी गुंतवणूक झालेल्या गोल्ड ETF मधील गुंतवणूक फेब्रुवारीत काहीशी कमी झाली. यावरून गुंतवणूकदारांचा बचावात्मक दृष्टिकोन कमी होत असून दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी इक्विटी पुन्हा पसंतीचा पर्याय बनत असल्याचे संकेत मिळत आहेत..Investment Plans: महिलांना भविष्यात आर्थिक टेन्शन नको? मग या 7 ठिकाणी गुंतवणूक केली तर तयार होईल मोठा फंड.म्युच्युअल फंड उद्योगातील नेट इनफ्लो घटलाAMFI च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात म्युच्युअल फंड उद्योगाचा एकूण नेट इनफ्लो 40 टक्क्यांनी कमी झाला. जानेवारीमध्ये हा आकडा 1.56 लाख कोटी रुपये होता, तर फेब्रुवारीमध्ये तो 94,194 कोटी रुपयांवर आला. मात्र, एकूण AUM (Assets Under Management) मध्ये 1 टक्क्यांची वाढ झाली असून ते 81.77 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.