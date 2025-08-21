Personal Finance

Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात सलग १२ व्या दिवशी घसरण, खरेदीची उत्तम संधी? जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Rate Today: सोने आणि चांदीचे भाव अनेक जागतिक आणि स्थानिक घटकांच्या आधारे दररोज ठरवले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या धातूंचे भाव अमेरिकन डॉलरमध्ये निश्चित केल्या जातात, त्यामुळे डॉलर-रुपया विनिमय दराचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होतो.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Gold Price Today: सोने आणि चांदीच्या भावात पुन्हा बदल झाले आहेत. गेल्या सुमारे १२ दिवसांपासून घसरणीचा हा कल सुरू आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA)च्या वेबसाइटनुसार, गुरुवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ९८९४६ रुपये झाली आहे, तर चांदीचा भाव प्रति किलो ११११९४ रुपये झाला आहे. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत ते जाणून घेऊया.

