Gold Rate Today : नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी सोनं-चांदीच्या दरात वाढ, सोनं ४३० रुपयांनी महागलं, आजचे दर काय? जाणून घ्या...

Gold and silver prices rise on first day of Navratri 2025, 24K gold up by ₹430 per gram : नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी सोन्या चांदीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. सोनं तब्बल ४३० रुपयांनी महागलं आहे. खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होते आहे, अशात आज पुन्हा एकदा सोन्याचे दर वाढल्याने सोनं खरेदीसाठी ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होताना दिसतो आहे. .गुड रिटर्न्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, २४, २२ आणि १८ कॅरेटच्या दरात आज पुन्हा वाढ झाली आहे. २४ कॅरेट सोनं प्रती ग्रॅम ४३० रुपयांनी महागलं आहे. २४ कॅरेट सोन्याचे दर आज १ लाख १२ हजार ५८० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे २४ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याच्या किमतीत तब्बल ४३०० रुपयांची वाढ झाली आहे..Gold Rate Today : सोनं पुन्हा महागणार? 'हे' ठरणार कारण...रिपोर्टमध्ये धक्कादायक दावा! आजचा भाव काय?.याशिवाय २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटचं सोन देखील महागलं आहे. २२ कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत ४०० रुपयांची वाढ झाली आहे. आज २२ कॅरेट सोन्याचे दर प्रति ग्रॅम १ लाख ३ हजार २०० रुपयांवर पोहोचले आहेत. तसेच १८ कॅरेट सोन्याच्या दरात ३३० रुपयांची वाढ झाली आहे. १८ कॅरेट सोनं खरेदीसाठी आज तुम्हाला ८४ हजार ४४० रुपये मोजावे लागणार आहे. सोन्याच्या वाढलेल्या दरांमुळे ग्राहकांच्या खिशावर ताण येणार आहे..Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात पुन्हा अचानक वाढ; नवा उच्चांक गाठणार ? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा ताजा भाव
.दरम्यान, सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातदेखील वाढ झाली आहे. आज १ ग्रॅम चांदीचे दर ३ रुपयांनी वाढले आहेत. चांदी खरेदीसाठी तुम्हाला १३८ रुपये मोजावे लागणार आहेत. १ किलो चांदी ३००० रुपयांनी वाढली आहे. चांदी खरेदीसाठी आज तुम्हाला १ लाख ३८ हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.