Gold Rate Today : नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी सोनं-चांदीच्या दरात वाढ, सोनं ४३० रुपयांनी महागलं, आजचे दर काय? जाणून घ्या...

Gold becomes costlier by ₹430 on first day of Navratri : २४, २२ आणि १८ कॅरेटच्या दरात आज पुन्हा वाढ झाली आहे. आज पुन्हा एकदा सोन्याचे दर वाढल्याने सोनं खरेदीसाठी ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होताना दिसतो आहे.
Shubham Banubakode
Gold and silver prices rise on first day of Navratri 2025, 24K gold up by ₹430 per gram : नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी सोन्या चांदीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. सोनं तब्बल ४३० रुपयांनी महागलं आहे. खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होते आहे, अशात आज पुन्हा एकदा सोन्याचे दर वाढल्याने सोनं खरेदीसाठी ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होताना दिसतो आहे.

