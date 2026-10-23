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Navratri Vehicle Sales : नवरात्रीत ११.२३ लाख वाहनांची विक्री मात्र कारच्या विक्रीत २१ टक्क्यांची घट; 'या' गाड्यांच्या खरेदीत वाढ

EV Sales India : नवरात्रीच्या १० दिवसांत देशभरात ११.२३ लाख वाहनांची नोंदणी झाली, जी गेल्या वर्षीपेक्षा ६.५२% कमी आहे. दुचाकींची नोंदणी ८.३४ लाख झाली (२.७९% घट), मात्र इलेक्ट्रिक दुचाकींमध्ये ३३.४१% वाढ होऊन ७५,७५८ नोंदणी झाली.
Navratri Vehicle Sales Decline 6.52% in India

Navratri Vehicle Sales Decline 6.52% in India

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Navratri Vehicle Sales Decline 6.52% in India : नवरात्रीच्या सणादरम्यान देशातील वाहन बाजारात संमिश्र चित्र पाहायला मिळाले आहे.अवघ्या १० दिवसांत देशभरात ११.२३ लाख वाहनांची नोंदणी झाली. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण वाहन विक्रीत ६.५२ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, दुचाकी, व्यावसायिक वाहने आणि ट्रॅक्टरच्या विक्रीत तुलनेने स्थिरता दिसून आली असताना, कारच्या विक्रीत मोठी घसरण झाली आहे. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

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