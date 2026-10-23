Navratri Vehicle Sales : नवरात्रीत ११.२३ लाख वाहनांची विक्री मात्र कारच्या विक्रीत २१ टक्क्यांची घट; 'या' गाड्यांच्या खरेदीत वाढ

Navratri Vehicle Sales Decline 6.52% in India : नवरात्रीच्या सणादरम्यान देशातील वाहन बाजारात संमिश्र चित्र पाहायला मिळाले आहे.अवघ्या १० दिवसांत देशभरात ११.२३ लाख वाहनांची नोंदणी झाली. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण वाहन विक्रीत ६.५२ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, दुचाकी, व्यावसायिक वाहने आणि ट्रॅक्टरच्या विक्रीत तुलनेने स्थिरता दिसून आली असताना, कारच्या विक्रीत मोठी घसरण झाली आहे. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .'फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन' (FADA) च्या आकडेवारीनुसार, यंदा नवरात्रीच्या १० दिवसांत एकूण ११,२३,०८६ वाहनांची नोंदणी झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत १२,०१,४७९ वाहनांची नोंदणी झाली होती. त्यामुळे यंदा वाहन विक्रीत ६.५२ टक्क्यांची घट झाली आहे..Toll Payment: थकीत टोल भरल्याशिवाय विक्री, फिटनेस किंवा परमिट मिळणार नाही! वाहन मालकांसाठी मोठा निर्णय.कारच्या विक्रीत मोठी घसरणयंदाच्या नवरात्रीत दुचाकींची मागणी सर्वाधिक राहिली. या कालावधीत ८,३४,०७५ दुचाकींची नोंदणी झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या २.७९ टक्क्यांनी कमी आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या विक्रीत ३३.४१ टक्क्यांची वाढ झाली. गेल्या वर्षी ५६,७८७ इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री झाली होती, तर यंदा हा आकडा ७५,७५८ वर पोहोचला..कार्सच्या विक्रीत मात्र मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षी नवरात्रीच्या १० दिवसांत २,३४,०५४ कारची नोंदणी झाली होती. यंदा हा आकडा १,८२,७२८ वर आला असून, त्यात २१.९१ टक्क्यांची घट झाली आहे. याउलट, इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीत २५.९७ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. गेल्या वर्षी ९,७६८ इलेक्ट्रिक कारची विक्री झाली होती, तर यंदा १२,३०५ कारची नोंदणी झाली. .व्यावसायिक वाहने आणि ट्रॅक्टरच्या विक्रीत वाढतीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत ७.५१ टक्क्यांची घट होऊन ४५,७३५ वाहनांची नोंदणी झाली. दुसरीकडे, व्यावसायिक वाहनांची विक्री १.१२ टक्क्यांनी वाढून ३५,६१८ वर पोहोचली. ट्रॅक्टरच्या विक्रीतही ०.८९ टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली असून, २२,६९० ट्रॅक्टरची नोंदणी झाली..FADA माहितीनुसार, गेल्या वर्षी २२ सप्टेंबरला लागू झालेल्या 'जीएसटी २.०' सुधारणांमुळे वाहनांच्या किमती कमी झाल्या होत्या. त्यामुळे मागणीत मोठी वाढ झाली होती. यंदा तशी परिस्थिती नसल्याने विक्रीतील घट समजून घेताना गेल्या वर्षीची उच्च पातळी आणि नवरात्रीच्या कालावधीतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.