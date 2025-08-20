Personal Finance

CIBIL Score: तुमचा CIBIL आताच सुधारा, जर तुमचा सिबिल खराब असेल तर नोकरीही मिळणार नाही

CIBIL Score: संसदेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे की कमी सिबिल स्कोर नोकरीच्या संधींनाही अडथळा निर्माण करू शकतो, विशेषत: बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी.
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  1. संसदेत स्पष्ट झाले की कमी सिबिल स्कोर बँकिंग क्षेत्रातील नोकरीसाठी अडथळा ठरू शकतो.

  2. 2023-24 मध्ये 650 स्कोर बंधनकारक होता, पण 2024-25 भरतीत ही अट हटवली आहे.

  3. आता अर्ज करताना स्कोर आवश्यक नाही, पण जॉइनिंगपूर्वी क्रेडिट हिस्ट्री दाखवावी लागणार.

CIBIL Score: जर तुम्हाला वाटत असेल की सिबिल स्कोर फक्त लोन किंवा क्रेडिट कार्डसाठी महत्त्वाचा आहे, तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. संसदेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे की कमी सिबिल स्कोर नोकरीच्या संधींनाही अडथळा निर्माण करू शकतो, विशेषत: बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी.

