CIBIL Score: तुमचा CIBIL आताच सुधारा, जर तुमचा सिबिल खराब असेल तर नोकरीही मिळणार नाही

संसदेत स्पष्ट झाले की कमी सिबिल स्कोर बँकिंग क्षेत्रातील नोकरीसाठी अडथळा ठरू शकतो.2023-24 मध्ये 650 स्कोर बंधनकारक होता, पण 2024-25 भरतीत ही अट हटवली आहे.आता अर्ज करताना स्कोर आवश्यक नाही, पण जॉइनिंगपूर्वी क्रेडिट हिस्ट्री दाखवावी लागणार..CIBIL Score: जर तुम्हाला वाटत असेल की सिबिल स्कोर फक्त लोन किंवा क्रेडिट कार्डसाठी महत्त्वाचा आहे, तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. संसदेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे की कमी सिबिल स्कोर नोकरीच्या संधींनाही अडथळा निर्माण करू शकतो, विशेषत: बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी..काय आहे सिबिल स्कोर?सिबिल स्कोर ही तीन अंकी संख्या असते, जी 300 ते 900 च्या दरम्यान असते. हा स्कोर तुमच्या क्रेडिट हिस्ट्रीवर आधारित असतो — म्हणजे घेतलेले कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल्स वेळेवर भरले का, डिफॉल्ट झाले का यावरून तुमची आर्थिक शिस्त मोजली जाते..आधीचा नियम काय होता?2023-24 मध्ये बँकिंग क्षेत्रातील नोकरीसाठी अर्ज करताना उमेदवारांकडे किमान 650 सिबिल स्कोर असणे बंधनकारक होते. हा नियम इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने केला होता. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब विद्यार्थ्यांना मोठी अडचण झाली, कारण अनेकांचे शैक्षणिक कर्ज (Education Loan) फेडणे सुरू होते..Post Office Scheme: रोज फक्त 50 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 35 लाखांचा फंड; काय आहे योजना?.आता काय बदलले?वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले की 2024-25 (CRP-14) भरती प्रक्रियेत हा नियम हटवण्यात आला आहे. आता अर्ज करताना 650 सिबिल स्कोर आवश्यक नाही.पण… नोकरी जॉइन करण्यापूर्वी उमेदवाराला अपडेटेड क्रेडिट हिस्ट्री दाखवावी लागेल..क्रेडिट हिस्ट्री बिघडली तर काय होईल?जर कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डची थकबाकी असेल तर उमेदवाराने बँकेतून NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) आणणे बंधनकारक आहे.जर हे शक्य झाले नाही, तर बँक ऑफर लेटर रद्द करू शकते. अंतिम निर्णय बँकेचाच असेल..Investment Plan : पती-पत्नी मिळून 10 वर्षांत करोडपती होऊ शकतात; पैसे कुठे गुंतवावे लागतील?.बँकांना सिबिल स्कोर का महत्त्वाचा वाटतो?सरकारचे म्हणणे आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका लोकांच्या पैशांचे व्यवस्थापन करतात. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांनी आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध असणे गरजेचे आहे. जर कर्मचाऱ्यांचीच वित्तीय स्थिती बिघडलेली असेल, तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. त्यामुळेच सिबिल स्कोर हा विश्वासार्हतेचा मापदंड मानला जातो..म्हणजेच, सिबिल स्कोर केवळ लोनसाठीच नाही तर करिअरसाठीही महत्त्वाचा आहे.वेळेवर EMI भरणे, क्रेडिट कार्डचा जबाबदारीने वापर करणे आणि डिफॉल्ट टाळणे महत्त्वाचे आहे..FAQs Q1. सिबिल स्कोर म्हणजे काय? / What is CIBIL Score?Marathi: सिबिल स्कोर ही 300 ते 900 दरम्यानची तीन अंकी संख्या आहे जी तुमच्या कर्जफेडीच्या इतिहासावर आधारित असते.English: CIBIL Score is a 3-digit number between 300–900 that reflects your credit repayment history.Q2. बँकिंग नोकरीसाठी आधी किती स्कोर आवश्यक होता? / What was the earlier requirement for banking jobs?Marathi: 2023-24 मध्ये किमान 650 सिबिल स्कोर आवश्यक होता.English: In 2023-24, a minimum CIBIL score of 650 was mandatory.Q3. आता नियम काय बदलला आहे? / What is the new rule now?Marathi: 2024-25 पासून अर्ज करताना स्कोर आवश्यक नाही, पण जॉइनिंगपूर्वी स्वच्छ क्रेडिट हिस्ट्री दाखवावी लागेल.English: From 2024-25, CIBIL score is not needed while applying, but a clear credit history is mandatory before joining.Q4. क्रेडिट हिस्ट्री बिघडली असेल तर काय होईल? / What if credit history is poor?Marathi: उमेदवाराला बँकेतून NOC आणावे लागेल, अन्यथा ऑफर लेटर रद्द होऊ शकते.English: Candidate must obtain an NOC from the lender, else the job offer can be cancelled.Q5. बँका सिबिल स्कोरकडे एवढं लक्ष का देतात? / Why do banks care about CIBIL score?Marathi: कारण बँक कर्मचाऱ्यांनी आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध असणे गरजेचे असते; ते लोकांच्या पैशांशी व्यवहार करतात.English: Because bank employees must be financially disciplined as they handle public money.