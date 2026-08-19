Toll News: नवीन Highway वर आता 3 महिने टोल नाही? सरकारचा टेस्टिंग प्लॅन काय?

Toll Update: अलिकडच्या काळात देशातील अनेक भागांत नव्याने बांधण्यात आलेले महामार्ग आणि एक्सप्रेसवे उद्घाटनानंतरच खचणे, रस्त्यांवर खड्डे पडणे तसेच पाणी साचणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे गेल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांच्या बांधकामाचा दर्जा आणि सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..नवीन तयार होणारे रस्ते अपेक्षेपेक्षा लवकर खराब होत असल्याने आणि इतर त्रुटी आढळून येत असल्याने केंद्र सरकारचे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आता उद्घाटनापूर्वी 2-3 महिन्यांचा ट्रायल रन किंवा रोड टेस्ट घेण्याची योजना आखत आहे. या काळात वाहनांकडून कोणताही टोल वसूल केला जाणार नाही. म्हणजेच, रस्त्याचा औपचारिक शुभारंभ करण्यापूर्वी त्यातील त्रुटी शोधून त्या दूर केल्या जातील..Zepto Delivery Charges: ग्राहकांना धक्का! 149 चा गेम ओव्हर; Free Delivery साठी आता मोठी ऑर्डर करावी लागणार.सरकारने निर्णय का घेतला?अलीकडेच लखनऊ-कानपूर एक्सप्रेसवे आणि देहरादून एक्सप्रेसवेसारख्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये उद्घाटनानंतर लगेचच त्रुटी आढळून आल्या होत्या. यावेळी उद्घाटनानंतर नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागणे आणि त्याचवेळी त्यांच्याकडून टोल वसूल करणे योग्य नाही, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आणि सल्लागारांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आधी रस्त्याची रोड टेस्ट घेण्यात येणार आहे. या 2-3 महिन्यांच्या ट्रायल रनदरम्यान रस्ता खचला, खड्डे पडले किंवा इतर कोणती समस्या निर्माण झाली तर कंत्राटदाराला स्वतःच्या खर्चाने त्यांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे..टोल नाहीजोपर्यंत महामार्गाची चाचणी पूर्णपणे यशस्वी होत नाही आणि त्याचे उद्घाटन होत नाही, तोपर्यंत संबंधित मार्गावर नागरिकांकडून टोल वसूल केला जाणार नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की," दीर्घकाळ ट्रायल रन घेणे फायदेशीर ठरू शकते. कारण यामुळे विशेषतः पावसाळ्यात रस्त्याचा कोणताही भाग खचणे, खड्डे पडणे किंवा ड्रेनेजची समस्या यांचा शोध आधीच घेऊन त्यावर उपाय करता येईल.".IPO News: पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल! Shiprocket अन् Behari Lal Engineering ची बंपर लिस्टिंग; कुणाला सर्वाधिक रिटर्न?.या धोरणाची गंभीरपणे अंमलबजावणी करत आता सरकारने लखनऊ-कानपूर एक्सप्रेसवेवरील टोल टॅक्सची वसुली पूर्णपणे स्थगित केली आहे. या कॉरिडॉरवरील बांधकामातील त्रुटी आणि पावसामुळे वारंवार रस्ता खचण्याच्या घटनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आता एक्सप्रेसवे पूर्णपणे दुरुस्त होईपर्यंत नागरिकांकडून कोणताही टोल वसूल केला जाणार नाही. हाच निर्णय येत्या काळात देशभरात सर्व ठिकाणी लावला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.