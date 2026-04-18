New Labour Law: 1 तास काम, 2 तासांचा पगार! काय आहे ओव्हरटाइमवर नवीन कामगार कायद्यातील नियम

Overtime New Rule: भारतातील खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ओव्हरटाईम करणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. बरेच लोक ओव्हरटाईम करतात, परंतु त्याबदल्यात त्यांना किती रक्कम मिळेल याची त्यांना कल्पना नसते. त्यामुळे ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कामगार कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना आता अतिरिक्त कामासाठी दुप्पट पगार मिळेल..ओव्हरटाईम म्हणजे काय?कामगार कायद्यानुसार, ज्या कर्मचाऱ्याला ठरलेल्या कामाच्या तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागते, त्याला ओव्हरटाईम म्हणतात. आणि यासाठी कंपनीला त्या कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. पण हा नियम असतानाही पूर्वी अनेक कंपन्या या नियमाची योग्य अंमलबजावणी करत नव्हत्या, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत होते..आता कामगार मंत्रालयाने या संदर्भात कठोरता वाढवली आहे. कंपन्यांना ओव्हरटाईमच्या तासांची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी आणि नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड आणि इतर कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे..ओव्हरटाईमचे नियमजर तुम्ही तुमच्या कार्यालयात आठ किंवा नऊ तासांच्या शिफ्टनंतर एक किंवा दोन तास जास्त काम केले, तर ते ओव्हरटाईम मानले जाते. त्यामुळे नवीन ओव्हरटाईम नियमांनुसार आता-जर कोणी आपल्या शिफ्टपेक्षा जास्त काम केले, तर त्यांना निश्चितपणे ओव्हरटाईमचा पगार मिळेल.जे कर्मचारी ओव्हरटाईम काम करतील त्यांना "दुप्पट पगार" दिला जाईल. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही एक तास जास्त काम केले, तर तुम्हाला दोन तासांचा अतिरिक्त पगार मिळेल.नवीन नियमांनुसार, कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम काम करण्यास किंवा अतिरिक्त पगार देण्यास नकार देऊ शकत नाही.नवीन नियमांनुसार, हा 'दुप्पट पगार' हा त्या कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या आधारावर मोजला जाईल..कर्मचाऱ्यांना जागरूक करणे हा या नवीन नियमाचा उद्देश आहे. जर त्यांना ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काम करण्यास भाग पाडले गेले, तर ते ओव्हरटाईम पगाराची मागणी करू शकतात. यासाठी ते कंपनीच्या HR विभागाशी किंवा कामगार विभागाशी संपर्क साधू शकतात. या नवीन नियमाचा सर्वात मोठा फायदा हा होईल की कार्यालयात पारदर्शकता राखली जाईल आणि कर्मचाऱ्यांचे शोषण होणार नाही.