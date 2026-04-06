New Labour Law: कर्मचाऱ्यांची लॉटरी! उरलेल्या सुट्ट्यांवर मिळणार थेट कॅश; एकही Leave वाया जाणार नाही, काय आहेत नवे नियम?

New Labour Codes 2026: नव्या कामगार कायद्यांनुसार आता कर्मचाऱ्यांना न वापरलेल्या किंवा उरलेल्या सुट्ट्यांच्या बदल्यात थेट रोख रक्कम मिळू शकणार आहे. यापूर्वी यासाठी निवृत्तीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत होती.
New Labour Law - Unused Leaves Turn Into Cash – Big Win for Employees

Vinod Dengale
Updated on

New Labour Law Leave Encashment: नवीन कामगार कायद्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्यांमध्ये मोठा फायदा होणार आहे. तुम्ही ज्या कंपनी किंवा संस्थेमध्ये नोकरी करता तिथे कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात किती सुट्ट्या मिळणार याची माहिती दिली जाते. मात्र प्रत्यक्षात कामाचा ताण इतका असतो की अनेकांना त्या सर्व सुट्ट्या वापरता येत नाहीत. परिणामी, न वापरलेल्या सुट्ट्या वाया जातात. पण आता परिस्थिती बदलणार आहे. केंद्र सरकारने नव्या लेबर कोड अंतर्गत सुट्ट्यांच्या वार्षिक रोखीकरण सुविधा (Leave Encashment) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

