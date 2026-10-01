Personal Finance

New Price Update: 1 ऑक्टोबरपासून खिशाला फटका! बजेट बिघडणार? काय महागलं अन् काय स्वस्त झालं? पाहा

What Got Costlier From October 1: 1 ऑक्टोबरपासून ग्राहकांच्या दैनंदिन खर्चाशी संबंधित अनेक नियम आणि किमतींमध्ये बदल झाले असून, त्याचा थेट परिणाम बजेटवर होऊ शकतो. नेमक्या कोणत्या गोष्टी महागल्या, कुठे दिलासा मिळाला आणि तुमच्या खिशावर याचा किती परिणाम होणार.
Price Hike October 1

New Price Update October 2026: What Got Costlier From October 1? LPG, AC, TV, Flight Travel & More

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

New Price Update October 2026: 1 ऑक्टोबर म्हणजेच महिन्याच्या सुरुवातीपासून ग्राहकांच्या दैनंदिन खर्चाशी संबंधित अनेक गोष्टी महागल्या आहेत. येत्या काळात सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्याआधीच या वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढल्याने आता महागाईचा फटका थेट खिशाला बसताना दिसत आहे. आजपासून नेमक्या कोणत्या गोष्टी महागल्या आहेत आणि कोणत्या गोष्टींमध्ये दिलासा मिळाला, जाणून घ्या.

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Budget
LPG Gas
Toll
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October
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