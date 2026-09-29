Personal Finance

New Rules October 2026: 1 ऑक्टोबरपासून पैशांशी संबंधित 8 मोठे बदल! ATM, FD, EMI, UPI, LPGपासून कारपर्यंत; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?

October 1 Rules Change: 1 ऑक्टोबर 2026 पासून ATM, FD, UPI, EMI आणि LPGसह पैशांशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यासोबतच कार, टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमतींचाही तुमच्या बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
October 1 2026 new financial rules India

New Rules October 2026: 8 Big Changes From October 1! ATM, FD, UPI, LPG, Cars & TVs Affected

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

New Financial Rules From October 1: नवीन महिना सुरू होणार म्हणजे आपल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. गुरुवार, 1 ऑक्टोबरपासून नवीन महिना सुरू होत असून, सर्वसामान्यांच्या पैशांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. यात बँकिंग, UPIपासून घरगुती LPG सिलेंडरपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाचे बदल होणार आहेत. त्यासोबतच घरगुती वस्तूंच्या किमतींवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नेमकं काय-काय बदलणार आहे, ते जाणून घ्या.

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