New Rules October 2026: 1 ऑक्टोबरपासून पैशांशी संबंधित 8 मोठे बदल! ATM, FD, EMI, UPI, LPGपासून कारपर्यंत; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?

New Financial Rules From October 1: नवीन महिना सुरू होणार म्हणजे आपल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. गुरुवार, 1 ऑक्टोबरपासून नवीन महिना सुरू होत असून, सर्वसामान्यांच्या पैशांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. यात बँकिंग, UPIपासून घरगुती LPG सिलेंडरपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाचे बदल होणार आहेत. त्यासोबतच घरगुती वस्तूंच्या किमतींवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नेमकं काय-काय बदलणार आहे, ते जाणून घ्या..लघू बचत योजना व्याजदरपब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC), सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि पोस्ट ऑफिसच्या इतर गुंतवणूक योजनांसारख्या लघू बचत योजनांच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीतील व्याजदरांचा 30 सप्टेंबरला आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर नवीन व्याजदर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी लागू होतील. नवीन दर जाहीर झाल्यानंतर बचतदारांना पुढील तिमाहीत कोणत्या योजनेत पैसे गुंतवायचे, याबाबत निर्णय घेता येईल..Gold Rate Today: दसऱ्यापूर्वी सोन्याचे भाव कोसळले! एकाच दिवसात तब्बल 25 हजारांनी घसरण; आजचा 10 ग्रॅमचा भाव पाहा.रेपो दराबाबत निर्णयरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीची बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे. या बैठकीनंतर रेपो दराबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल. यावेळी महागाईच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम कर्जाचे व्याजदर, FDचे व्याजदर तसेच भविष्यातील आर्थिक निर्णयांवर होऊ शकतो..SBI ग्राहकांना ATM साठी चार्जSBIच्या सॅलरी पॅकेज खातेधारकांसाठी 1 ऑक्टोबरपासून दुसऱ्या बँकेच्या ATMचा वापर करण्याच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. अशा ग्राहकांना इतर बँकांच्या ATMमधून महिन्याला आता 5 मोफत व्यवहार करता येतील. यापूर्वी ही मर्यादा 10 व्यवहारांची होती.फ्री ट्रान्झॅक्शनची मर्यादा संपल्यानंतर आर्थिक व्यवहारासाठी 23 रुपये अधिक GST, तर गैर-आर्थिक व्यवहारासाठी 11 रुपये अधिक GST शुल्क आकारले जाईल..FD नियमांत बदलतुम्ही बँकेत जी FD करता त्यासंबंधित RBI ने काही नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहेत. यामध्ये 3 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या बल्क डिपॉजिटचा समावेश आहे. अशा मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर ठरवताना बँकांना अधिक लवचिकता मिळणार असून, लागू असलेल्या व्याजदराची माहिती ग्राहकांना स्पष्टपणे द्यावी लागेल..SBI झिरो बँक खातेSBI च्या नव्या नियमानुसार आता 1 ऑक्टोबरपासून Basic Savings Bank Deposit म्हणजेच झिरो बॅलेन्स खाते असलेल्या ग्राहकांसाठी 1 ऑक्टोबरपासून महिन्यात केवळ 4 वेळा मोफत कॅश काढण्याची सुविधा मिळत राहणार आहे. मात्र, 4 व्यवहारांची मर्यादा ओलांडल्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त कॅश विड्रॉलसाठी 15 रुपये शुल्क आकारले जाईल. त्यावर लागू असलेला GST देखील ग्राहकांना भरावा लागेल.यामध्ये Aadhaar Enabled Payment System म्हणजेच AePSच्या माध्यमातून केलेल्या कॅश विड्रॉलचाही समावेश असेल. मात्र, Digital Transactionsवर हे शुल्क लागू होणार नाही..LPG बदलसब्सिडी असलेल्या घरगुती LPG सिलेंडरसाठी 1 ऑक्टोबरपासून आधारशी बायोमॅट्रिक ऑथेंटिकेशन आवश्यक असेल. ही प्रक्रिया सिलेंडरच्या डिलिव्हरीच्या वेळी, गॅस एजन्सीवर किंवा संबंधित कंपनीच्या अॅपद्वारे पूर्ण करता येईल. तसेच 1 ऑक्टोबर रोजी LPGचे नवे दर तेल कंपण्यांकडून जाहीर केले जातील..UPI वर चार्जसरकारच्या नव्या निर्णयानुसार 15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यक्ती ते दुकानदार म्हणजेच Person to Merchant च्या UPI व्यवहारांवर नवीन 0.4 टक्के MDR चार्ज लागू होणार आहे. मात्र, या MDRचा थेट भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही..Petrol-Diesel-CNG Price: कच्च्या तेलाचे भाव भडकले! हैदराबादमध्ये पेट्रोल ₹116 वर; महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचा ताजा भाव किती? .सणासुदीत कार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स महागणारऑक्टोबर महिन्यात दसरा आणि नवरात्र सारखे सण आहेत. या सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जते. मात्र पुढच्या महिन्यात कार आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण Maruti Suzuki, Tata Motors आणि Hyundai यांनी काही मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. याशिवाय ACच्या किमती सुमारे 5 ते 8 टक्क्यांनी, तर LED TV, फ्रिज आणि वॉशिंग मशीनसारख्या वस्तूंच्या किमती 3 ते 4 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.