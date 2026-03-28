New Tax Rule: 1 एप्रिलपासून नवे नियम लागू! PAN, ATM, आधार कार्ड, ITR नियमांत काय बदलणार? जाणून घ्या सोप्या भाषेत

New Rules From 1 April 2026: 31 मार्च ला चालू आर्थिक वर्ष संपणार आहे आणि 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात अनेक आर्थिक नियम बदलणार आहे. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर आणि दैनंदिन खर्चावर होईल. हे बदल विशेषतः नोकरदार, करदाते आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहेत. यामध्ये पॅन कार्ड, घरभाडे भत्ता (HRA), क्रेडिट कार्ड, आयकर आणि ITR भरण्याशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. .पॅन कार्ड अधिक सुरक्षित 1 एप्रिलपासून, पॅन कार्ड मिळवण्यासाठी आधार व्यतिरिक्त इतर कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. आतापर्यंत, आधार कार्ड वापरून पॅन कार्डसाठी अर्ज करणे सोपे होते. पण, आता आधार कार्डसोबत, जन्म प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन चालविण्याचा परवाना, दहावीचे प्रमाणपत्र किंवा इतर सरकारी कागदपत्रे आवश्यक असतील. या निर्णयामुळे पॅन कार्ड अधिक सुरक्षित होईल. पण तुम्हाला पॅन कार्ड मिळवण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागू शकतो..घरभाडे भत्ता (HRA) साठी नवीन नियम आता, घरभाडे भत्ता (HRA) दावा करणाऱ्यांसाठी नियम अधिक कठोर झाले आहेत. जर एखादा कर्मचारी वार्षिक 1 लाखांपेक्षा जास्त भाडे देत असेल, तर त्याला घरमालकाचा पॅन क्रमांक देणे आवश्यक असेल. त्यासोबतच, घरमालक कुटुंबातील सदस्य आहे की नाही, याची माहिती देखील त्यांना द्यावी लागेल. 1 एप्रिलपासून यासाठी एक वेगळा फॉर्म आवश्यक असेल. त्यामुळे खोटे दावे आता चालणार नाहीत. .क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदलतुम्ही जर क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर तुम्ही नवीन नियमांची माहिती करून घेतली पाहिजे. मोठ्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर आता आयकर विभागाकडून लक्ष ठेवले जाईल. वर्षाला 10 लाखांपेक्षा जास्त असलेला कोणताही डिजिटल खर्च किंवा 1 लाखांपेक्षा जास्त रोख भरणा आयकर विभागाला कळवणे आवश्यक असेल.दरम्यान, करदात्यांसाठी एक नवीन आणि महत्त्वाची सुविधा देण्यात आली आहे. आता त्यांना क्रेडिट कार्ड वापरून कर भरता येईल. पण, हा पर्याय वापरण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क लागू शकते. त्यामुळे, पैसे भरण्यापूर्वी त्याच्या अटी समजून घ्या आणि मगच व्यवहार करा. .ITR तारखेत बदलIncome Tax Return (ITR) दाखल करण्याच्या तारखांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. नॉन-ऑडिट ITR-3 आणि ITR-4 साठी अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट आहे. तर, ITR-1 आणि ITR-2 असलेले अर्जदार 31 जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करू शकतात..ATM मधील पैशांच्या नियमात बदल 1 एप्रिल 2026 पासून, अनेक प्रमुख बँकांनी त्यांचे ATM आणि रोख रक्कम काढण्याचे नियम सुधारित केले आहेत. HDFC बँकेने मेट्रो शहरांमध्ये मोफत व्यवहारांची संख्या तीन आणि नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये पाचपर्यंत मर्यादित केली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेने काही डेबिट कार्डवरील दैनंदिन रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत कमी केली आहे.त्यासोबतच, बंधन बँकेनेही आपल्या ATM नियमांमध्ये सुधारणा केली असून, दरमहा केवळ पाच मोफत आर्थिक व्यवहारांना परवानगी दिली आहे. त्यानंतर, ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.