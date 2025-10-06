FASTag नसल्यास १०० रुपयांऐवजी UPIने १२५ तर रोख २०० रुपये; टोलबाबत नवे नियम

भारतात महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांचा वापर करण्यासाठी टोल द्यावा लागतो. यासाठी सरकारनं फास्टॅग सिस्टिम सुरू केली होती. मात्र अजूनही काही लोक फास्टॅगचा वापर करत नाीहत. अशा वाहनांना टोल नाक्यावर फास्टॅगशिवाय टोल भरायचा असल्यास दुप्पट पैसे आकारले जातात. मात्र १५ नोव्हेंबरपासून टोलबाबत नवे नियम लागू होणार आहेत. टोल युपीआयनेसुद्धा भरता येणार आहे..रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आता वाहनांना फास्टॅगशिवाय प्रवास करण्यासाठी दुप्पट टोल द्यावा लागणार नाही. पण त्यासाठी एक अट ठेवण्यात आली आहे. दुप्पट टोल भरण्यातून सूट तेव्हाच मिळेल जेव्हा युपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट केलं जाईल..Vijay Deverakonda Net Worth: रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्यात सर्वात श्रीमंत कोण? किती आहे संपत्ती?.सरकारने निर्णय घेतला आहे की, जर युपीआयच्या माध्यमातून टोल भरला तर फक्त १.२५ पट टोल द्यावा लागेल. पण जर एखाद्याला रोख रक्कम द्यायची असेल तर दुप्पटच टोल आकारणी केली जाईल. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी नवा नियम लागू केला असून त्याची अंमलबजावणी १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून होईल..समजा एखादी फास्टॅग नसलेल्या गाडीला टोल नाक्यावर १०० रुपयांचा टोल भरायचा असेल तर त्याला रोख रक्कम म्हणून २०० रुपये द्यावे लागतात. पण हाच टोल नव्या नियमानुसार युपीआयच्या माध्यमातून भरला तर त्याला १.२५ पट म्हणजेच १२५ रुपये टोल भरावा लागेल. यामुळे फास्टॅग नसल्यानं रोख रकमेऐवजी युपीआयने टोल भरल्यानं ७५ रुपये वाचतील..वार्षिक पासची योजनाराष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांसाठी वार्षिक फास्टॅगची योजनाही सरकारने १५ ऑगस्टपासून सुरू केलीय. ३ हजार रुपये किंमतीच्या या पासवर २०० वेळा टोल वापरता येणार आहे. यात एका वेळी टोलनाका क्रॉस करण्याचा खर्च फक्त १५ रुपये इतका असेल. यामुळे टोल नाक्यावर होणारी गर्दीही कमी होईल असं सरकारचं म्हणणं आहे. वार्षिक पासचा फास्टॅग तुम्ही कुठेही खरेदी करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.