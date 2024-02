Nirmala Sitharaman gdp in budget 2024 is governance development and performance Sakal

Personal Finance Budget 2024: अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी सांगितला GDP आणि FDIचा नवा 'अर्थ' Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आपला अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी सरकारच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की 'सरकार, विकास आणि कामगिरी' (Governance, Development & Performance) हा सरकारसाठी जीडीपीचा नवा अर्थ आहे.