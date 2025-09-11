Zerodha: शेअर बाजारात नुकसान होतंय? प्रॉफिट कमावण्यासाठी नितीन कामथ यांनी सांगितली भन्नाट ट्रिक

झिरोधाचे सीईओ नितिन कामत यांनी शेअर बाजारात नुकसान टाळण्यासाठी एक भन्नाट ट्रिक सांगितली आहे. लाँग-टर्म गुंतवणुकीसाठी वेगळं डिमॅट अकाउंट ठेवल्यास इम्पल्स सेलिंग थांबवता येतं आणि टॅक्स सेव्हिंगही करता येते. आता झिरोधाने गुंतवणूकदारांसाठी सेकंडरी डिमॅट अकाउंटची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे..Zerodha CEO Nithin Kamath: शेअर बाजारातून पैसा कमावणं जितकं महत्त्वाचं आहे, त्याहून जास्त महत्त्वाचं आहे नुकसान टाळणं. झिरोधाचे (Zerodha) सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन कामत यांनी नुकतंच आपल्या गुंतवणुकीच्या अनुभवातून एक भन्नाट ट्रिक सांगितली आहे. ही ट्रिक वापरली, तर सर्वसामान्य गुंतवणूकदारही बाजारात अधिक चांगले पैसे कमवू शकतात.कामत म्हणाले की, केवळ चांगले स्टॉक्स खरेदी करणं पुरेसं नाही, तर आपल्या वागणुकीवर (इमोशन्सवर) नियंत्रण ठेवणं आणि टॅक्स प्लॅनिंग योग्य करणं हे पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. .दोन डिमॅट अकाउंट्सचा फंडाझिरोधा सुरू करण्यापूर्वी नितिन कामत स्वतः एक ट्रेडर होते. त्या काळात त्यांनी दोन डिमॅट अकाउंट्स उघडले होते. एक ऑफलाइन अकाउंट, ज्यात त्यांनी फक्त लॉन्ग-टर्म गुंतवणूक ठेवली होती, आणि दुसरं ऑनलाइन अकाउंट, ज्यातून त्यांनी रोजची ट्रेडिंग केली..ऑफलाइन अकाउंटमधील स्टॉक्स विकायला त्यांना डिलिव्हरी इन्स्ट्रक्शन स्लिप भरून पाठवावी लागायची. ही छोटीशी अडचणच त्यांच्या यशाची गुरुकिल्ली ठरली. त्यामुळे त्यांनी लॉन्ग-टर्म गुंतवणुकीत अनावश्यक फेरफार केली नाही. आणि ज्या स्टॉक्सना त्यांनी दीर्घकाळ हात लावला नाही, तेच त्यांना सर्वाधिक परतावा देणारे ठरले..Billionaires List : इलॉन मस्कला टाकले मागे, ८१ व्या वर्षी बनले जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; जाणून घ्या कोण आहेत लॅरी एलिसन? .टॅक्स सेव्हिंगचं गुपितदुसऱ्या डिमॅट अकाउंटचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे टॅक्स बचत. भारतात एका अकाउंटमध्ये शॉर्ट-टर्म आणि लॉन्ग-टर्म होल्डिंग एकत्र ठेवल्यास FIFO (First In, First Out) नियम लागू होतो. म्हणजे आधी घेतलेला स्टॉक आधी विकल्याचं गृहीत धरलं जातं. यातून टॅक्समध्ये गोंधळ होऊ शकतो आणि जास्त टॅक्स द्यावा लागू शकतो..Zerodhaचं नवं फीचरनितिन कामत यांनी सांगितलं की, झिरोधाने आता सर्व गुंतवणूकदारांसाठी सेकंडरी डिमॅट अकाउंट उघडण्याची सुविधा दिली आहे. यामुळे लाँग-टर्म आणि शॉर्ट-टर्म गुंतवणूक अगदी सहजपणे वेगळी ठेवता येईल. याचा थेट फायदा म्हणजे शिस्त वाढेल आणि टॅक्स प्लॅनिंगही करता येईल..Nepal Reality Explained: नेपाळ सरकारचं खरंच चुकलं की Gen Z चा अभ्यास कमी पडला? खरं वास्तव काय?.FAQs Q1. नितिन कामत यांनी शेअर बाजारासाठी कोणती ट्रिक सांगितली?- त्यांनी लाँग-टर्म गुंतवणुकीसाठी वेगळं डिमॅट अकाउंट ठेवण्याचा सल्ला दिला. यामुळे भावनिक निर्णय (इम्पल्स सेलिंग) आणि टॅक्सच्या गोंधळापासून वाचता येतं.What trick did Nithin Kamath share for stock market investing?- He advised keeping a separate demat account for long-term investments to avoid emotional decisions and tax complications.Q2. सेकंडरी डिमॅट अकाउंटमुळे टॅक्स कसा वाचतो?- प्रत्येक डिमॅट अकाउंटवर FIFO (First In, First Out) नियम वेगळा लागू होतो. त्यामुळे शॉर्ट-टर्म ट्रेड्सचा लाँग-टर्म गुंतवणुकीवर परिणाम होत नाही आणि अनावश्यक टॅक्स टाळता येतो.How does a second demat account help in tax saving?- FIFO rule applies separately to each demat account. This ensures short-term trades don’t affect long-term holdings, reducing unnecessary tax burden.Q3. Zerodha ने कोणतं नवं फीचर सुरू केलं आहे?- Zerodha ने आता गुंतवणूकदारांना सेकंडरी डिमॅट अकाउंट उघडण्याची सुविधा दिली आहे, ज्यामुळे शॉर्ट-टर्म आणि लाँग-टर्म गुंतवणूक वेगळी ठेवता येते.What new feature has Zerodha introduced?- Zerodha now allows investors to open secondary demat accounts to separate short-term and long-term investments.Q4. इम्पल्स सेलिंग टाळण्यासाठी ही ट्रिक कशी मदत करते?- लाँग-टर्म स्टॉक्स विकण्यासाठी वेगळी प्रोसेस करावी लागते, त्यामुळे घाईघाईने घेतलेले भावनिक निर्णय टाळता येतात.How does this trick prevent impulse selling?- Since selling long-term stocks requires extra effort, investors think carefully before selling, avoiding emotional and rushed decisions..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.