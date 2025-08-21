Jio Vs Airtel Plan: मोबाईल डेटासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार; जिओ-एअरटेलने वाढवले ​​दर, व्होडाफोनही तयारीत

जिओने 249 रुपयांचा 1GB डेटा प्लान बंद करून नवा 299 रुपयांचा 1.5GB डेटा प्लान लाँच केला.एअरटेलनेही आपला स्वस्त प्लान बंद केला असून Vi पण हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.आता ग्राहकांना किमान 1.5GB रोजच्या डेटासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत..Jio Vs Airtel Plan: मोबाइलवर इंटरनेट वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. रिलायन्स जिओने आपला एंट्री-लेव्हल 249 रुपयांचा प्रीपेड प्लान (ज्यात दररोज 1GB डेटा मिळत होता) बंद केला आहे. जिओच्या या निर्णयानंतर भारती एअरटेलनेही अशाच किंमतीचा प्लान काढून टाकला आहे..इंडस्ट्रीतील तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांच्या मते, वोडाफोन-आयडिया (Vi) देखील लवकरच अशाच प्रकारचा निर्णय घेऊ शकते. म्हणजेच, ग्राहकांना आता किमान 1.5GB डेटा प्रतिदिन देणाऱ्या प्लानपासून सुरुवात करावी लागणार आहे, ज्याची किंमत आधीच्या तुलनेत अधिक आहे..तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे टेलिकॉम कंपन्यांचा ARPU (Average Revenue Per User – प्रति ग्राहक सरासरी महसूल) वाढेल. कारण पुढील वर्षापर्यंत टेलिकॉम क्षेत्रात टॅरिफ हाइक होण्याची शक्यता नाही..CIBIL Score: तुमचा CIBIL आताच सुधारा, जर तुमचा सिबिल खराब असेल तर नोकरीही मिळणार नाही.नवे प्लान किती महागले?जिओचा नवा बेस डेटा प्लान: 299 रुपये (1.5GB रोजचा डेटा) – आधीपेक्षा 17% महागएअरटेलचा 1.5GB डेटा रोजचा प्लान: 319 रुपयेVi अजूनही 299 रुपयांत 1GB डेटा रोजचा प्लान देत आहे..HBA Scheme: तुम्ही होम लोनचा हप्ता भरू शकत नाहीत? सरकारकडून मिळतेय 25 लाख रुपयांची मदत.JM फायनान्शियल या ब्रोकरेज हाऊसच्या अहवालानुसार, जिओनंतर एअरटेल आणि Vi देखील आपला 1GB/दिवसाचा प्लान बंद करतील, कारण सर्व कंपन्या इंडस्ट्रीतील टॅरिफ वाढवून गुंतवणुकीवरील परतावा (ROI) सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहेत..FAQs प्र.1: जिओचा कोणता प्लान बंद झाला?उ. जिओचा 249 रुपयांचा 1GB/दिवसाचा प्रीपेड प्लान बंद झाला आहे.प्र.2: नवा प्लान किती रुपयांचा आहे?उ. जिओचा बेस डेटा प्लान आता 299 रुपयांचा आहे, ज्यात रोज 1.5GB डेटा मिळतो.प्र.3: एअरटेल आणि Vi चे काय?उ. एअरटेलनंही आपला स्वस्त प्लान काढून टाकला आहे, तर Vi लवकरच किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.