Jio Vs Airtel Plan: मोबाईल डेटासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार; जिओ-एअरटेलने वाढवले ​​दर, व्होडाफोनही तयारीत

Jio Vs Airtel Plan: मोबाइलवर इंटरनेट वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. रिलायन्स जिओने आपला एंट्री-लेव्हल 249 रुपयांचा प्रीपेड प्लान (ज्यात दररोज 1GB डेटा मिळत होता) बंद केला आहे.
  • जिओने 249 रुपयांचा 1GB डेटा प्लान बंद करून नवा 299 रुपयांचा 1.5GB डेटा प्लान लाँच केला.

  • एअरटेलनेही आपला स्वस्त प्लान बंद केला असून Vi पण हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

  • आता ग्राहकांना किमान 1.5GB रोजच्या डेटासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

Jio Vs Airtel Plan: मोबाइलवर इंटरनेट वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. रिलायन्स जिओने आपला एंट्री-लेव्हल 249 रुपयांचा प्रीपेड प्लान (ज्यात दररोज 1GB डेटा मिळत होता) बंद केला आहे. जिओच्या या निर्णयानंतर भारती एअरटेलनेही अशाच किंमतीचा प्लान काढून टाकला आहे.

