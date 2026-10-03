Personal Finance

‘NO REFUND, NO EXCHANGE’ बोर्ड लावला म्हणून पैसे परत मिळणार नाहीत? वस्तूमध्ये प्रॉब्लेम आल्यास ग्राहक काय करू शकतो? पाहा

‘NO REFUND, NO EXCHANGE’ Board Means No Refund? : वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्यात प्रॉब्लेम आल्यास दुकानदार पैसे परत देण्यास नकार देऊ शकतो का? ‘NO REFUND, NO EXCHANGE’ बोर्ड असला तरी ग्राहक म्हणून तुमच्याकडे कोणते पर्याय आहेत, ते जाणून घ्या.
‘NO REFUND, NO EXCHANGE’ Rule

‘NO REFUND, NO EXCHANGE’ Board Means No Refund? Know What the Law Says About Defective Products

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

No Refund No Exchange consumer rights India: तुम्ही घेतलेल्या वस्तूमध्ये कधी कधी प्रॉब्लेम असतो मग अशावेळी तुम्ही वस्तू घेऊन दुकानात जातात आणि पैसे परत द्या अशी मागणी करतात. पण दुकानदार तुम्हाला म्हणतो पैसे परत मिळणार नाहीत. तिथे बोर्ड लावला आहे ना "नो रिफंड, नो एक्सचेंज!"

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