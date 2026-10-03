‘NO REFUND, NO EXCHANGE’ बोर्ड लावला म्हणून पैसे परत मिळणार नाहीत? वस्तूमध्ये प्रॉब्लेम आल्यास ग्राहक काय करू शकतो? पाहा

No Refund No Exchange consumer rights India: तुम्ही घेतलेल्या वस्तूमध्ये कधी कधी प्रॉब्लेम असतो मग अशावेळी तुम्ही वस्तू घेऊन दुकानात जातात आणि पैसे परत द्या अशी मागणी करतात. पण दुकानदार तुम्हाला म्हणतो पैसे परत मिळणार नाहीत. तिथे बोर्ड लावला आहे ना "नो रिफंड, नो एक्सचेंज!".असा प्रसंग आपल्यापैकी अनेकांनी कधी ना कधी पाहिलेला किंवा अनुभवलेला असतो. दुकानदाराचे उत्तर ऐकून ग्राहकही अनेकदा गप्प बसतो. बोर्डवर लिहिले म्हणजे आपल्याला काही करता येणार नाही, असे त्याला वाटते. पण खरेच तसे आहे का? तर कायद्याच्या दृष्टीने गोष्ट थोडी वेगळी आहे..सगळ्यात आधी एक साधा फरक समजून घेऊया. आपण एखादी वस्तू घेतली आणि नंतर आपल्यालाच ती आवडली नाही, हा एक प्रकार. आणि आपण घेतलेल्या वस्तूमध्येच काही दोष निघाला, हा दुसरा प्रकार. या दोन्ही गोष्टी एकसारख्या नाहीत..दोषपूर्ण आणि त्रुटीमध्ये संरक्षण ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मध्ये दोषपूर्ण वस्तू आणि सेवेमध्ये त्रुटी याबाबत ग्राहकाला संरक्षण दिलं आहे. वस्तूचा दर्जा, प्रमाण आणि शुद्धता किंवा ठरलेल्या स्टैंडर्डमध्ये काही कमतरता असेल, तर तो डिफेक्टचा विषय होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे एखादी सेवा ज्या पद्धतीने मिळायला हवी होती, त्या पद्धतीने मिळाली नाही, तर सेवेतील त्रुटीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्राहकाला वस्तू विकताना चुकीची माहिती दिली गेली किंवा जाहिरातीत काहीतरी सांगून प्रत्यक्षात वेगळंच उत्पादन दिलं गेलं, तर अयोग्य व्यापार पद्धतीचा मुद्दाही येऊ शकतो. म्हणून वस्तू घेताना थोडी काळजी घेतली तर पुढचा त्रास बऱ्यापैकी कमी होतो..ऑनलाइन ऑनलाइन खरेदी असेल तर इन्व्हॉइस आणि ऑर्डर डिटेल्स जतन करून ठेवा, वॉरंटी कार्ड असेल तर तेही सांभाळा. वस्तूची जाहिरात किंवा वेबसाइटवर दिलेली माहिती महत्त्वाची असेल, तर त्याचा स्क्रीन शॉट ठेवला तरी उपयोग होतो. वस्तूमध्ये दोष आढळला तर फोटो किंवा व्हिडिओ काढून ठेवा, दुकानदाराशी व्हॉट्सअॅप किंवा ई-मेलवर काही संवाद झाला असेल, तर तो संवादही जतन करा. दुकानदाराने तक्रार ऐकून घेतली नाही तर ती लेखी स्वरूपात करणे अधिक योग्य, कारण पुढे ग्राहक आयोगात तक्रार करण्याची वेळ आली, तर मी दुकानदाराला सांगितले होते यापेक्षा मी तक्रार केली होती आणि त्याचा हा पुरावा आहे हे जास्त महत्त्वाचे ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.