Investment: NPS गुंतवणुकीतून व्हाल मालामाल! मिळेल एकरकमी 2.5 कोटी अन् दरमहा 1 लाख पेन्शन; जाणून घ्या सुरक्षित गुंतवणुकीचे सोपे गणित

National Pension Scheme Investment: सध्याच्या काळात रिटायरमेंटचा विचार आला की अनेकांच्या मनात पहिला प्रश्न येतो तो म्हणजे वृद्धापकाळात खर्च कसा भागवायचा? वाढत्या महागाईच्या काळात केवळ बचत पुरेशी ठरत नाही, तर योग्य गुंतवणूक करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. मग अशावेळी प्रश्न पडतो तो म्हणजे गुंतवणूक कुठे करावी? जी चांगला रिटर्नही देईल आणि सुरक्षित असेल. अशा परिस्थितीत नॅशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ही योजना नोकरी करणारे तसेच स्वयंरोजगार करणारे दोघांसाठीही उपयुक्त गुंतवणुकीचा पर्याय ठरू शकते. दीर्घकालीन गुंतवणूक, करसवलत आणि निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची सोय यामुळे NPS हा रिटायरमेंट प्लॅनिंगसाठी एक प्रभावी पर्याय मानला जातो..NPS काय आहे?NPS ही सरकारमान्य निवृत्ती योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवलेला पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बाँड आणि सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवला जातो. यात Active Choice हा एक पर्याय आहे. यात गुंतवणूकदार स्वतः ठरवू शकतो की त्याचा पैसा कोणत्या साधनांमध्ये आणि किती प्रमाणात गुंतवायचा. दीर्घकालीन गुंतवणुकीत इक्विटीचा जास्त वाटा ठेवल्यास अधिक परताव्याची शक्यता असते..किती गुंतवणूक करावी लागेल?समजा तुम्ही वयाच्या 25व्या वर्षी मासिक 12 हजारांची गुंतवणूक सुरू केली तर किती गुंतवणूक होईल याचे गणित समजून घेऊया –गुंतवणूक सुरू करण्याचे वय - 25 वर्षेनिवृत्तीचे वय - 60 वर्षेमासिक गुंतवणूक - 12,000 रुपये गुंतवणूक कालावधी - 35 वर्षेवार्षिक गुंतवणूक - 12,000 × 12 = 1,44,000 रुपये 35 वर्षांत एकूण गुंतवणूक - सुमारे 50.40 लाख रुपये .किती निधी तयार होऊ शकतो?जर या गुंतवणुकीवर सरासरी 10% वार्षिक परतावा गृहित धरला, तर 60 व्या वर्षी एकूण निधी तब्बल 4.10 कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे लवकर सुरू केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला कंपाउंडिंगचा मोठा फायदा मिळतो..एकरकमी किती रक्कम मिळेल?NPS च्या नियमांनुसार निवृत्तीवेळी एकूण निधीपैकी 60% रक्कम एकरकमी काढता येते.म्हणजेच 4.10 कोटींचे 60% सुमारे 2.46 कोटी रुपये तुम्हाला एकरकमी मिळतील आणि ही रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते..मासिक पेन्शन किती मिळू शकते?60% एकरकमी रक्कम काढल्यानंतर उर्वरित 40% रक्कम सुमारे 1.64 कोटी रुपये ही अॅन्युइटीमध्ये गुंतवावी लागते. जर अॅन्युइटीवर 8% परतावा मिळाला, तर - वार्षिक उत्पन्न - सुमारे 13.12 लाख रुपये मासिक पेन्शन - सुमारे 1.09 लाख रुपये .कोण गुंतवणूक करू शकतो?भारतीय नागरिक असावा. 18 ते 60 वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक खाते उघडू शकतो. NPS मध्ये गुंतवणुकीसाठी नोकरी असणे आवश्यक नाही.त्यामुळे फ्रीलान्सर, व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणारे लोकही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.NPS हे वैयक्तिक पेन्शन खाते आहे. त्यामुळे ते इतर कोणाच्या नावाने उघडता येत नाही..महत्त्वाच्या गोष्टीपरतावा बाजारावर अवलंबून असतो, निश्चित नसतोअॅन्युइटी दर बदलू शकतातनियमित आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक आवश्यक आहेNPS का महत्त्वाचे?आजकाल अनेकांकडे पारंपरिक पेन्शन व्यवस्था नाही. अशा परिस्थितीत NPS ही योजना तुम्हाला दीर्घकालीन मोठा निधी तर देतेच सोबत उत्पन्नात करसवलत आणि निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळवून देते.